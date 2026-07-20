Новий пам'ятний знак Фаріон у Львові спровокував суперечки в мережі

Концептуальний меморіал викликав неоднозначну реакцію в соцмережах

У другу річницю вбивства Ірини Фаріон у дворі на вулиці Масарика у Львові відкрили простір її пам’яті. Проте нетиповий дизайн меморіалу викликав неоднозначну реакцію та суперечки серед містян, пише «Главком».

Відкрили пам'ятний знак міський голова Андрій Садовий разом з донькою Ірини Фаріон – Софією Особою. Садовий повідомив, що це не звичайний пам'ятник. Це інтерактивне місце для роздумів, яке створили колишні студенти професорки.

«У центрі – мідна стела, трохи вища за людський зріст. На чотирьох її гранях прорізані слова, з якими пов’язане життя Ірини Дмитрівни: мова, воля, нація, сила. Крізь них видно камінь із двадцятьма її висловами. Це не пам’ятник, біля якого раз на рік залишають квіти. Його треба читати, досліджувати й щоразу відкривати по-новому. Мідь і камінь змінюватимуться під впливом часу та світла. Слова залишатимуться», – зазначив Садовий.

Садовий наголосив, що особливо цінним простір робить авторство команди Guess Line Architects, у якій є колишні студенти Ірини Фаріон.

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Меморіал розмістили у дворі, де проживала Фаріон Фото: Guess Line Architects

«Дякую родині, авторам та всім, хто долучився. Львів пам’ятає. Світла пам’ять», – додав мер.

У той же час жителі Львова сприйняли меморіал контроверсійно. Більшість висловила негативне враження від вигляду меморіалу, порівнюючи його зі «сміттєвим контейнером», «тумбою», «ящиком», «вуличним туалетом» чи «бачком для сміття». Ще частина коментаторів вважають, що Фаріон заслуговувала на традиційнійший або «вишуканіший» пам'ятник, і називають споруду «ганьбищем» або «позором».

Безпосередньо церемонія відкриття меморіалу спровокувало обговорення використання червоно-чорного прапора. Деякі користувачі поставили під сумнів доцільність використання прапора УПА, в той час як більшість дописувачів різко відстоюють право шанувати свою історію та захищати власний простір.

Як відомо, 19 липня 2024 року народна депутатка VII скликання та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі Фаріон та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, 24 червня 2026 року у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Обвинувачений у вбивстві мовознавиці через два місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити.