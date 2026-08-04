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Мер Львова Садовий зворушливо привітав дружину з нагоди особливої дати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Андрій Садовий і Катерина Кіт-Садова
фото: Андрій Садовий / Facebook

Садовий: «Катерина каже, що це багато. Я так не думаю»

Міський голова Львова Андрій Садовий зворушливо звернувся до дружини Катерини Кіт-Садової з нагоди 25-річчя спільного життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook мера.

Садовий опублікував у соцмережі допис, присвячений чверті століття стосунків із дружиною.

«Сьогодні нам 25 років. Катерина каже, що це багато. Я так не думаю», – написав мер Львова.

Мер Львова Садовий зворушливо привітав дружину з нагоди особливої дати фото 1
скриншот: Андрій Садовий / Facebook

Подружжя одружилося 2001 року – Андрій Садовий тоді ще не очолював Львів, а Катерина Кіт навчалася на мистецтвознавчому факультеті Львівської національної академії мистецтв. Разом вони виховують п'ятьох синів – Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа і Антонія.

Катерина Кіт-Садова – мистецтвознавиця, яка попри статус дружини мера залишається публічно активною: бере участь у культурному житті Львова, а також працює у реабілітаційному центрі Unbroken, де допомагає ветеранам та переселенцям адаптуватися до життя після травм.

В інтерв'ю подружжя неодноразово розповідало, що шлях у 25 років не був безхмарним. Садовий раніше визнавав, що політична кар'єра забирає значну частину часу, який міг би належати родині, а Катерина зізнавалася, що статус дружини мера великого міста виявився складнішим, ніж здається з боку – їй доводилося витримувати тиск громадської думки та захищати від нього дітей.

Мер Львова Садовий зворушливо привітав дружину з нагоди особливої дати фото 2
фото: Андрій Садовий / Facebook

Нагадаємо, у серпні 2024 року Садовий повідомив, що подружжя вирішило ще раз повінчатися – церемонія відбулася в козацькій церкві у Каневі.

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Теги: річниця весілля соцмережі Львів Андрій Садовий

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Мер Львова Садовий зворушливо привітав дружину з нагоди особливої дати
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