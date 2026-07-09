Сутички з ТЦК у Львові: стало відомо про перші затримання причетних

8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних

Правоохоронці затримали кількох учасників нападу на військових

Правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців під час сутичок у Сихівському районі Львова.

Декількох із них уже затримали. Як пише «Главком», про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали. Дякую правоохоронцям за оперативну роботу», – зазначив Козицький.

За його словами, розслідування триває. «Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних. За даними прокуратури, група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військових, а під час втручання поліції один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт громадян з працівниками ТЦК у Львові. «На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі, так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, все що вони обіцяли», – сказав президент.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.