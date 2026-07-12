У Львові водій Porsche збив світлофор та пішки втік із місця аварії

Водій забрав із собою номерні знаки машини

У Львові водій автомобіля Porsche в’їхав у світлофор, поваливши його на дорогу. Водій пішки втік з місця ДТП, покинувши авто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Аварія сталася 12 липня на перехресті вулиць Стуса – парк «Залізна Вода», водій авто збив опору світлофора. Від удару її повалило на проїзну частину.

«Внаслідок ДТП пошкоджено транспортні, пішохідний і трамвайний світлофори та кабельно-провідникову мережу. Через значний обсяг пошкоджень, відновлення світлофорного об'єкта потребує більше часу, тому ремонтні роботи продовжаться завтра, і про їх завершення обов’язково повідомимо. Також готуємо кошторис завданих збитків для їх подальшого відшкодування винуватцем дорожньо-транспортної пригоди», – повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

У патрульній поліції Львівщини уточнили, що винуватцем аварії був водій авто Porsche. Після зіткнення водій втік з місця аварії, забравши одні номерні знаки. Другі номери він загубив через зіткнення, але їх знайшли патрульні.

Цю ДТП оформили як розшукову, тому невідомо, чи був водій нетверезим. У пресслужбі патрульної поліції додали, що після ДТП до поліцейських підходила жінка, яка намагалася видати себе за водійку.

Авто порушника евакуювали на спецмайданчик.

Нагадаємо, у Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW та тролейбуса, є постраждалі.

Також на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, який перекинувся після зіткнення з легковим автомобілем. Внаслідок аварії травми отримали п’ятеро пасажирів.