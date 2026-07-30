Ракетна атака на Львів: кількість постраждалих зросла (оновлено)

На місці удару працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки

Серед потерпілих є діти

У Львові зросла кількість постраждалих людей внаслідок ракетної атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

Інформація станом на 08:11

«Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина – в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що на вулиці Виговського зафіксовано пряме влучання ракети в житловий будинок. «Бойову частину, яка не здетонувала, вже знешкодили. Попереду – роботи з її безпечного вилучення», – сказав він.

За словами мера, на місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.

Оновлено станом на 08:40

«Вже є 30 постраждалих внаслідок атаки ворога по Львову. Рятувальна операція триває», – наголосив Козицький.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.