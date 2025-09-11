Головна Гроші Особисті фінанси
Служба зайнятості запустила новий сервіс «Тренди ринку праці»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Служба зайнятості запустила новий сервіс «Тренди ринку праці»
За даними служби, нині спостерігаються тенденції до зростання зарплат
фото: Державний центр зайнятості

Сервіс онлайн містить свіжі дані про зарплати, вакансії та зайнятість

Державна служба зайнятості запустила новий онлайн-сервіс під назвою «Тренди ринку праці». Він знаходиться в розділі «Статистика» і надаватиме актуальну інформацію про стан ринку зайнятості та діяльність служби. Дані оновлюватимуться щомісяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держслужбу зайнятості.

Які дані доступні в сервісі

Користувачі зможуть знайти інформацію про:

  • кількість вакансій на Єдиному порталі;
  • середній розмір заробітної плати в Україні;
  • чисельність офіційно зайнятих громадян;
  • аналіз ринку праці за видами безробіття;
  • участь громадян у програмах сприяння зайнятості.

Актуальні тренди

За даними служби, наразі спостерігаються такі ключові тенденції на ринку праці:

  • стабільний попит з боку роботодавців;
  • зростання заробітних плат найманих працівників;
  • збільшення кількості людей, які беруть участь в активних програмах сприяння зайнятості.

Сервіс буде корисним для журналістів, громадських організацій та всіх, хто цікавиться працевлаштуванням та розвитком ринку праці.

Нагадаємо, молодь, відома як зумери (покоління Z), все частіше відмовляється від традиційного шляху отримання вищої освіти на користь робітничих професій. Ця зміна є помітним зсувом від цінностей попередніх поколінь, для яких диплом університету був пріоритетом. В опитуванні Zety (1000 респондентів) більше половини зумерів зізналися: вони всерйоз розглядали кар'єру у робітничих спеціальностях, пише «Главком».

Станом на початок серпня кількість пропозицій на Єдиному порталі вакансій становила 241 тис.
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3 вересня, 21:19
Бізнесмен та музична виконавиця звернулись до соцмереж, аби закрити вакансії
Вакансії від зірок. Чоловік Дорофєєвої та зірка Євробачення шукають особливих людей
3 вересня, 19:41
Скорочений робочий тиждень у Нідерландах має як плюси, так і мінуси
Чи варто переходити на чотириденний робочий тиждень? Досвід однієї з найзаможніших країн ЄС
30 серпня, 04:30
У роботодавців з'являються інші вимоги до працівників
Диплом не головне: на що звертають увагу роботодавці при пошуку працівників
29 серпня, 09:22
Токіо сподобалось людям, які хочуть працювати поза офісом
Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг
25 серпня, 11:20
Покоління зумерів беруть батьків на співбесіди
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками
22 серпня, 08:22
В Державному центрі зайнятості розповіли, де найбільше шукають працівників
Де та в який сферах найлегше знайти роботу: дані центру зайнятості
21 серпня, 08:54
Скорочений робочий тиждень докорінно змінює деяких працівників
Чотириденний робочий тиждень: учені здивували новими висновками
19 серпня, 14:03
У війську потрібні не тільки бойові посади
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
13 серпня, 11:54

