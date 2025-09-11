Служба зайнятості запустила новий сервіс «Тренди ринку праці»

Сервіс онлайн містить свіжі дані про зарплати, вакансії та зайнятість

Державна служба зайнятості запустила новий онлайн-сервіс під назвою «Тренди ринку праці». Він знаходиться в розділі «Статистика» і надаватиме актуальну інформацію про стан ринку зайнятості та діяльність служби. Дані оновлюватимуться щомісяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держслужбу зайнятості.

Які дані доступні в сервісі

Користувачі зможуть знайти інформацію про:

кількість вакансій на Єдиному порталі;

середній розмір заробітної плати в Україні;

чисельність офіційно зайнятих громадян;

аналіз ринку праці за видами безробіття;

участь громадян у програмах сприяння зайнятості.

Актуальні тренди

За даними служби, наразі спостерігаються такі ключові тенденції на ринку праці:

стабільний попит з боку роботодавців;

зростання заробітних плат найманих працівників;

збільшення кількості людей, які беруть участь в активних програмах сприяння зайнятості.

Сервіс буде корисним для журналістів, громадських організацій та всіх, хто цікавиться працевлаштуванням та розвитком ринку праці.

Нагадаємо, молодь, відома як зумери (покоління Z), все частіше відмовляється від традиційного шляху отримання вищої освіти на користь робітничих професій. Ця зміна є помітним зсувом від цінностей попередніх поколінь, для яких диплом університету був пріоритетом. В опитуванні Zety (1000 респондентів) більше половини зумерів зізналися: вони всерйоз розглядали кар'єру у робітничих спеціальностях, пише «Главком».