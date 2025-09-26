Головна Гроші Особисті фінанси
Тарифний хаос: експерт попередив, що платіжки за тепло можуть зрости втричі

Тарифний хаос: експерт попередив, що платіжки за тепло можуть зрости втричі
Українці можуть зіткнутися з різким ростом платіжок за опалення
Місцева влада отримала право встановлювати тарифи на тепло, що створює ризик зловживань і різкого подорожчання послуг для споживачів

 

Українці можуть зіткнутися з різким ростом платіжок за опалення після того, як уряд передав право встановлювати тарифи органам місцевого самоврядування. Експерти попереджають, що відсутність незалежного контролю робить споживачів беззахисними перед монополіями у комунальній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

Олег Попенко зазначає, що конфлікт інтересів виникає, коли місцева влада одночасно є власником теплокомуненерго та регулятором тарифів. Це дозволяє чиновникам встановлювати правила для підприємств, компенсуючи навіть їхні втрати, і фактично контролювати всі фінансові та кадрові рішення в комунальних компаніях.

Особливо небезпечною експерт називає урядову постанову, яка дозволяє збільшувати тарифи втроє для споживачів без лічильників. Через нерегулярне встановлення приладів обліку компаніями люди змушені платити завищені суми без обґрунтування.

Попенко наголошує, що єдиним виходом із ситуації є повернення повноважень Національній комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Незалежний регулятор здатний забезпечити справедливі тарифи та обмежити монополію теплопостачальних підприємств. Без цього українці ризикують отримувати величезні платіжки без можливості вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності зазначили, що додаткові виплати на оплату електроенергії отримають сім’ї, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Допомога надаватиметься щомісяця і буде автоматично включена до виплат житлових субсидій та пільг, тому подавати окремі заяви не потрібно.

Розмір підтримки розраховується на кожного члена сім’ї з урахуванням 100 кВт/год електроенергії на людину, але загальна сума для сім’ї не перевищуватиме 300 кВт/год. Перші виплати почнуть надходити з жовтня 2025 року, і вони покликані полегшити фінансове навантаження на родини, що живуть у зонах ризику через військові дії.

