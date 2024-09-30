Держава витратить мільйони на квартири для нових суддів

Купівля службового житла може бути профінансована за рахунок стягнень судом застав у спеціальний фонд

Вищий антикорупційний суд у 2025 році планує витратити близько 60 млн грн на закупівлю службових квартир для новопризначених суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Як зазначив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 27 вересня керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, закупівля службового житла передбачена ст. 13 Закону «Про Вищий антикорупційний суд». Так, суддя ВАКС або Апеляційної палати ВАКС, не забезпечений житлом, забезпечується державою службовим житлом на час перебування на посаді. Таке помешкання належить державі та не підлягає приватизації.

«Закон гарантує забезпечення суддів ВАКС житлом. Необхідно враховувати, що нові судді ВАКС та АП ВАКС можуть бути з різних регіонів України, а відтак потребуватимуть поліпшення своїх житлових умов», – сказав Крикливенко.

Керівник апарату ВАКС поінформував, що купівля квартир для нових суддів може бути профінансована за рахунок стягнень судом застав у спеціальний фонд. Наприклад, 23 вересня ВАКС стягнув 15 млн грн застави, яку раніше вніс народний депутат Андрій Одраченко, що нещодавно втік за кордон.

Як відомо, конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 посад суддів АП ВАКС Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оголосила 23 листопада 2023 року.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави активів, які належать російським бізнесменам. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited.