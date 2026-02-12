Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Українці назвали найперспективніші сфери роботи у 2026 році: лідирують продажі та маркетинг
фото з відкритих джерел

Продажі та маркетинг очолили рейтинг очікуваних кар’єрних можливостей

У 2026 році значна частина українців розглядає можливість зміни професії чи сфери зайнятості, що водночас впливає і на переоцінку найбільш перспективних напрямків роботи. Торгівля та продажі несподівано вийшли в лідери очікувань, випередивши традиційно популярні офісні та технічні спеціальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «OLX Робота».

В опитуванні взяли участь 892 респонденти з різних регіонів України. За результатами дослідження, найперспективнішою сферою працевлаштування українці назвали торгівлю та продажі – цей напрямок обрали 55% учасників. Далі у рейтингу опинилися:

• маркетинг, реклама та PR (22%);
• клінінг і домашній персонал (20%);
• транспорт і логістика, виробництво та інженерія (по 13%).

Менше респондентів пов’язують професійні перспективи з освітою та наукою – 12%, а також зі сферою охорони здоров’я – 11%. Водночас IT-галузь у цьому опитуванні не стала беззаперечним лідером очікувань, що свідчить про зміщення інтересу частини працівників у більш прикладні та стабільні напрями.

Рівень зайнятості серед опитаних залишається неоднорідним: 26% на момент дослідження не працювали й активно шукали роботу, ще 26% мали повну або часткову зайнятість. Оцінки власної кар’єрної ситуації також різняться: третина респондентів зазначила, що одночасно і задоволена, і ні, тоді як повністю задоволеними назвали себе лише 13%.

Зазначимо, на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати. Робітничі спеціальності наразі на піку – роботодавці активно шукають фахівців із руками та профільною кваліфікацією. За словами експертів, конкуренція за таких працівників настільки висока, що за них буквально «полюють».

Нагадаємо, у Великій Британії компанії почали встановлювати вулики біля офісів як елемент корпоративного добробуту: роботодавці вважають, що контакт із природою допомагає зменшити стрес і вигорання працівників. 

Читайте також:

Теги: робота торгівля OLX

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названо найпопулярніші професії в Україні 2025 року (список)
Названо найпопулярніші професії в Україні 2025 року (список)
16 сiчня, 16:05
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
29 сiчня, 05:52
Українці в Польщі можуть влаштуватися на роботу навіть без знання мови
Які українські працівники матимуть найбільший попит в Польщі у 2026 році (список)
30 сiчня, 18:05
На даху однієї з офісних будівель у Лондоні встановили вулики
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
9 лютого, 02:49
Росія наймає працівників з Індії для роботи на виробництвах та фермах
Росія масово наймає працівників з Індії через нестачу робочої сили
Вчора, 16:53
Еммануель Макрон в окулярах
Макрон посеред зими прийшов на роботу в сонцезахисних окулярах
17 сiчня, 17:59
У Оболонському районі столиці сталася пожежа у 16-поверхівці
У Києві пролунали вибухи, горить квартира в Оболонському районі
14 сiчня, 08:16
Зеленський зробив заяву про зону вільної торгівлі зі США
Україна отримає зону вільної торгівлі зі США – Зеленський
23 сiчня, 10:47
Рішення підтримали 68 депутатів Київради
У Києві буде створена Служба енергетичної безпеки: за що відповідатиме
10 лютого, 18:22

Особисті фінанси

Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
Бібліотекарі звернулися до влади із закликом переглянути їхні зарплати
Бібліотекарі звернулися до влади із закликом переглянути їхні зарплати
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
Дешевих овочів та фруктів цього сезону в Україні не буде: прогноз аграріїв
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла
Президент анонсував нові програми підтримки українців під час дефіциту світла

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua