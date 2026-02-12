Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані

Продажі та маркетинг очолили рейтинг очікуваних кар’єрних можливостей

У 2026 році значна частина українців розглядає можливість зміни професії чи сфери зайнятості, що водночас впливає і на переоцінку найбільш перспективних напрямків роботи. Торгівля та продажі несподівано вийшли в лідери очікувань, випередивши традиційно популярні офісні та технічні спеціальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «OLX Робота».

В опитуванні взяли участь 892 респонденти з різних регіонів України. За результатами дослідження, найперспективнішою сферою працевлаштування українці назвали торгівлю та продажі – цей напрямок обрали 55% учасників. Далі у рейтингу опинилися:

• маркетинг, реклама та PR (22%);

• клінінг і домашній персонал (20%);

• транспорт і логістика, виробництво та інженерія (по 13%).

Менше респондентів пов’язують професійні перспективи з освітою та наукою – 12%, а також зі сферою охорони здоров’я – 11%. Водночас IT-галузь у цьому опитуванні не стала беззаперечним лідером очікувань, що свідчить про зміщення інтересу частини працівників у більш прикладні та стабільні напрями.

Рівень зайнятості серед опитаних залишається неоднорідним: 26% на момент дослідження не працювали й активно шукали роботу, ще 26% мали повну або часткову зайнятість. Оцінки власної кар’єрної ситуації також різняться: третина респондентів зазначила, що одночасно і задоволена, і ні, тоді як повністю задоволеними назвали себе лише 13%.

Зазначимо, на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати. Робітничі спеціальності наразі на піку – роботодавці активно шукають фахівців із руками та профільною кваліфікацією. За словами експертів, конкуренція за таких працівників настільки висока, що за них буквально «полюють».

Нагадаємо, у Великій Британії компанії почали встановлювати вулики біля офісів як елемент корпоративного добробуту: роботодавці вважають, що контакт із природою допомагає зменшити стрес і вигорання працівників.