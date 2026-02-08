Головна Гроші Особисті фінанси
За ким полюють роботодавці: експертка назвала професії, які в Україні стали найзатребуванішими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Тим, хто хоче опанувати нову професію, експерти радять обрати робітничу спеціальність
Нині в Україні надпопулярними є робітничі спеціальності

На українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках. Слюсарі та зварювальники з розрядом стали одними з найбільш затребуваних спеціалістів, а зарплати в цих професіях продовжують зростати. Як інформує «Главком», про це розповіла керівниця платформи «OLX Робота» Марія Абдулліна в ефірі «Київ24».

Робітничі спеціальності наразі на піку – роботодавці активно шукають фахівців із руками та профільною кваліфікацією. За словами експертів, конкуренція за таких працівників настільки висока, що за них буквально «полюють».

Абдулліна радить тим, хто замислюється над зміною професії або пошуком стабільної зайнятості, звернути увагу саме на робітничі спеціальності. За її словами, зарплати у цьому сегменті динамічно зростають, а наявність розряду або готовність здобути кваліфікацію значно підвищує шанси на працевлаштування.

«Якщо людина має практичні навички або перспективу навчитися на слюсаря, зварювальника чи суміжну професію – це зараз великий плюс. Це спеціалісти, за якими роботодавці буквально ведуть полювання», – зазначає Абдулліна.

Водночас експертка дає поради і роботодавцям, які стикаються з кадровим дефіцитом. Насамперед вона радить тверезо оцінювати ситуацію на ринку – зважати на регіон, галузь та конкурентні пропозиції. Важливо також проводити аналіз зарплат і умов праці, чітко прописувати вимоги у вакансіях та бути відкритими до залучення різних груп населення.

Тим, хто шукає роботу, експертка радить спершу оцінити власні навички та зрозуміти, що саме вони можуть запропонувати ринку. Не варто боятися перекваліфікації або опанування нових навичок – особливо якщо йдеться про дефіцитні робітничі професії, які сьогодні дають стабільний дохід і високий попит.

Раніше Державна служба зайнятості оприлюднила вакансії, які були популярними серед роботодавців та працівників у 2025 році. 

Нагадаємо, українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на її економіку. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки. За даними дослідження, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%. Цей показник є більшим за ідентичний показник зайнятості самих поляків. Тому, крім впливу на економіку Польщі, українці також визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни.

Раніше «Главком» писав про найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році. Повідомлялося що Панама вдруге поспіль очолила рейтинг найкращих країн для життя та роботи іноземних працівників (експатів) за версією найбільшої інтернет-спільноти InterNations. 



