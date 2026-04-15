Ціни на картоплю в Україні падають: експертка пояснила причину

В українських сховищах ще зберігається значна кількість картоплі

В Україні останніми тижнями спостерігається зниження цін на картоплю. Основною причиною такої тенденції є завершення сезону зберігання та велика пропозиція продукції на ринку. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026».

Як пояснює кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) Наталія Захарчук, на півдні країни вже розпочалася посадка нового врожаю, однак у сховищах досі залишається значна кількість торішньої картоплі. Саме надлишок продукції й тисне на ціни.

«2025 рік виявився врожайнішим за 2024-й. Також збільшились площі під картоплею, що й призвело до такої ситуації», – зазначає Захарчук.

Експертка додає, що ціноутворення на картоплю насамперед залежить від врожайності та обсягів пропозиції. «2024 рік був неврожайним, і ми бачили, відповідно, високі ціни на початку і в середині 2025 року. Натомість після врожайного минулого року, починаючи із вересня, ціна на картоплю стабілізувалася», – пояснює старша наукова співробітниця Інституту картоплярства.

