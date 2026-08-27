Російський дрон влетів у балкон багатоповерхівки Харкова: є постраждалий

Безпілотник поцілив у четвертий поверх житлового будинку – допомога медиків знадобилася 30-річному чоловікові

Російські окупанти вночі 27 серпня атакували Харків безпілотником. Ворожий дрон влучив безпосередньо в балкон багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. За інформацією очільника області, російський безпілотник поцілив у балкон квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки.

фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Інформації про інших постраждалих унаслідок російського удару наразі немає.

фото: ДСНС

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на низку регіонів України. У Києві пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка прямувала в напрямку столиці з Чернігівщини.

Під ударом також опинилися Запоріжжя, Полтавщина та Кривий Ріг. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали троє людей. У Кривому Розі ворог поцілив у промислове підприємство, внаслідок чого травмовано двох людей.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти атакували Сумську область безпілотниками, керованими авіаційними бомбами, артилерією та мінометами. Внаслідок ворожих ударів загинула 66-річна жінка, ще восьмеро людей постраждали.

Найтяжчі наслідки зафіксовано у Роменській громаді. Російські війська атакували її за допомогою безпілотників. Унаслідок удару загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали. Також під ударом опинилася Білопільська громада. Ворожий безпілотник поранив чоловіка.