Російський дрон влетів у балкон багатоповерхівки Харкова: є постраждалий
Безпілотник поцілив у четвертий поверх житлового будинку – допомога медиків знадобилася 30-річному чоловікові
Російські окупанти вночі 27 серпня атакували Харків безпілотником. Ворожий дрон влучив безпосередньо в балкон багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. За інформацією очільника області, російський безпілотник поцілив у балкон квартири на четвертому поверсі багатоповерхівки.
Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. У нього зафіксували гостру реакцію на стрес. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Інформації про інших постраждалих унаслідок російського удару наразі немає.
Нагадаємо, що цієї ночі російські війська здійснили комбіновану атаку на низку регіонів України. У Києві пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка прямувала в напрямку столиці з Чернігівщини.
Під ударом також опинилися Запоріжжя, Полтавщина та Кривий Ріг. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали троє людей. У Кривому Розі ворог поцілив у промислове підприємство, внаслідок чого травмовано двох людей.
Крім того, протягом минулої доби російські окупанти атакували Сумську область безпілотниками, керованими авіаційними бомбами, артилерією та мінометами. Внаслідок ворожих ударів загинула 66-річна жінка, ще восьмеро людей постраждали.
Найтяжчі наслідки зафіксовано у Роменській громаді. Російські війська атакували її за допомогою безпілотників. Унаслідок удару загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали. Також під ударом опинилася Білопільська громада. Ворожий безпілотник поранив чоловіка.
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