«Харків» з голами Забергджи та Гаджиєва здолав «Прикарпаття-Благо» у матчі Кубку України

Підопічні Младена Бартуловича пробились до 1/8 фіналу

16 вересня відбувся матч 1/16 фіналу Кубку України, у якому зустрілись «Прикарпаття-Благо» та «Харків». Про це повідомляє «Главком».

Зустрілись команди на стадіоні «Рух» у місті Івано-Франківськ. Стартовий свисток пролунав о 14:00 за Києвом.

Гості з Харкова забили по голу у кожному з таймів та здобули перемогу, а разом з нею і путівку до 1/8 фіналу: у першій 45-хвилинці відзначився Батон Забергджа, а у другій Рамік Гаджиєв.

«Харків» в УПЛ посідає п'яте місце турнірної таблиці, маючи в своєму активі дев'ять очок.

«Прикарпаття-Благо» є учасником Першої ліги. За сім турів чемпіонату команді з Івано-Франківська вдалось набрати 11 очок, команда посідає п'яту сходинку таблиці.

Кубок України з футболу. 1/16 фіналу

«Прикарпаття-Благо» – «Харків» – 0:2

Голи: Забергджа, 42, Гаджиєв, 50

Нагадаємо, «Карпати» вийшли до наступного раунду Кубка Укра]ни, здолавши «Колос» з рахунком 3:2.