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Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже вдвічі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже вдвічі
Українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

90% мікрокредитів українці беруть онлайн

Українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни. Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за дев'ять місяців 2024 року. Середня сума кредитів зросла у 1,3 рази порівняно з відповідним періодом минулоріч – до 6 190 грн. А загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року. Про це повідомляє «Опендптпбот». 

5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч. Сума виданих позик сягнула 37,11 млрд грн. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази.

За рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) торік до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч. Варто зазначити, що у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.

5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч
5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч
інфографіка Опендатабот

670 тисяч договорів укладається в середньому щомісяця цьогоріч – стільки ж, як і в торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази
Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази
інфографіка Опендатабот

Варто зазначити, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

Більшість договорів цьогоріч укладалися на строк від трьох місяців до року
Більшість договорів цьогоріч укладалися на строк від трьох місяців до року

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%). Більша частина нових боргів (66%, або 3,4 млрд грн) з’явилася з квітня по червень 2024 року. Зазначається також, що 96% мікропозик цього року українці брали онлайн.

Мікрокредитний договір – один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин.

До слова, у 2023 році в Україні було укладено понад 8 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.

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Теги: кредит українці

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