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Смак Київського торта. В Україні з'явилася незвичайна косметика

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смак Київського торта. В Україні з'явилася незвичайна косметика
Новий бальзам не тільки допоможе захистити губи від морозних холодів, а й нагадає про смак улюбленого торта
фото: бренд dott та додаток «Київ Цифровий»/Instagram

Новий бальзам для губ пахне так само, як оригінальний столичний десерт, хоч і з'їсти його не можна

Популярний столичний десерт Київський торт тепер можна буде завжди носити з собою в кишені. Адже він з'явився в новому форматі – бальзаму для губ. Про це йдеться у спільній заяві компаній українського косметичного бренду dott спільно з додатком «Київ Цифровий».

Як зазначається, український косметичний бренд dott спільно з додатком «Київ Цифровий» випустили незвичайний продукт з ароматом популярного десерту. 

Новий бальзам для губ пахне так само, як оригінальний столичний десерт, хоч і з'їсти його не можна. «Він пахне так само ніжно і солодко, як оригінал! Наш новий бальзам для губ з ароматом улюбленого десерту – це більше ніж просто догляд. Його насичена формула загоїть усі тріщинки та сухість, захищаючи твої губи від осіннього холоду», – йдеться в повідомленні.

Співзасновниця косметичного бренду Анастасія Кудіна в коментарі AIN поділилася, що ця лінійка бальзамів буде лімітованою і поки що в постійне виробництво товар запускати не планують.

Складається бальзам для губ на 98% з натуральних олій, воску і вітаміну Е, а ось на самій упаковці зображений символ столиці – каштанове листя.

Нагадаємо, поліція затримала наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі й збували на території столиці.  Наркобізнес налагодили двоє молодиків, 2001 та 2002 років народження. Наркотики та психотропи фігуранти фасували на дози й маскували у коробки з солодощами, після чого відправляли «товар» замовникам поштою

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Теги: Київ солодощі

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