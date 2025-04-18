Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта
Лупашко: Я як підприємець розумію: якщо хочу відкрити свій бізнес і чітко уявляю, як зробити його успішним
колаж: glavcom.ua

Інвестиції під час війни: які активи найбезпечніші?

В умовах війни питання інвестицій стає особливо актуальним, адже кожне вкладення несе певні ризики. Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, в інтерв’ю для Delo розповів про те, які активи можуть бути найбезпечнішими для інвестування у воєнний період, пише «Главком».

Нерухомість: стабільність навіть у складних умовах

За словами Лупашка, готельна нерухомість на заході України є одним із найменш ризикованих активів. Хоча війна створює невизначеність у туристичній сфері та регулюванні галузі, нерухомість залишається стабільною інвестицією. Собівартість будівництва постійно зростає, тому ціни на такі об’єкти навряд чи знизяться найближчим часом.

Попри можливе зниження дохідності через загальні економічні виклики, нерухомість забезпечує довгострокову стабільність і залишається привабливим активом для інвесторів.

Ризики вкладень в чужі бізнеси

Артур Лупашко наголошує, що інвестиції в чужі бізнеси, на які неможливо впливати, можуть бути надзвичайно ризикованими. Якщо підприємство залежить від багатьох зовнішніх факторів, вкладення можуть стати лише «тимчасовим паливом», яке не принесе бажаного результату.

Експерт зауважує, що підприємці, які мають чітке бачення успішного бізнесу, зазвичай самостійно знаходять кошти для його запуску. Тому залучення сторонніх інвестицій може приховувати певні підводні камені.

Що варто відкласти на післявоєнний період?

Лупашко радить утриматися від вкладень у проекти, які сильно залежать від поточної економічної ситуації. Після війни відкриються нові перспективи для бізнесу, і важливо буде оцінити їх у стабільних умовах.

Поради для інвесторів

Під час війни краще зосереджуватися на активах, які мають високу довгострокову ліквідність, як-от нерухомість. Це дозволить мінімізувати ризики і забезпечити стабільність капіталу.

Важливо уважно оцінювати можливості ринку та діяти обережно у складних умовах. Після війни відкриються нові можливості для розвитку бізнесу, які принесуть значні фінансові переваги.

Нагадаємо, У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств.

Читайте також:

Теги: інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головного політичного суперника Ердогана (праворуч) Екрема Імамоглу (ліворуч) та багато членів партії CHP затримано 19 березня 2025 року
Цей арешт вже спричинив падіння ліри на 5%. Що відбувається у Туреччині?
19 березня, 18:18
Для розвитку зеленої енергетики в Україні проблема боргів має бути вирішена повністю, вважає Євтушенко
Інвестори отримують збитки через недоплату 25 млрд грн за зелену енергію – керуючий партнер UDP Renewables
25 березня, 14:53
Швейцарські лікарі використовують метод арт-терапії для хворих
Лікарі у Швейцарії приписують хворим відвідання музеїв
20 березня, 04:00
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit Реклама
19 березня, 13:37
Один з перших інвесторів Tesla заявив, що Ілон Маск знищив репутацію компанії
Інвестор Tesla вимагає, аби Маск залишив посаду гендиректора
19 березня, 15:51
Рішення щодо інвестицій з’явилося після зустрічі високопосадовців ОАЕ з Дональдом Трампом
ОАЕ обіцяють Штатам трильйонні інвестиції протягом найближчого десятиліття
21 березня, 19:47
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
1 квiтня, 02:18
Безперечно передумови до занепаду фондового ринку виникли не сьогодні, але...
Фондовий ринок України. Кінчай, батьку, торгувати! Авторська стаття
31 березня, 13:55
Вугледобувні підприємства ДТЕК продовжують забезпечувати потреби теплової генерації у вугіллі
ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави
2 квiтня, 14:55

Бізнес

У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта
У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
48K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
25K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
23K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
12K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua