У які активи можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком: поради експерта

Лупашко: Я як підприємець розумію: якщо хочу відкрити свій бізнес і чітко уявляю, як зробити його успішним

Інвестиції під час війни: які активи найбезпечніші?

В умовах війни питання інвестицій стає особливо актуальним, адже кожне вкладення несе певні ризики. Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, в інтерв’ю для Delo розповів про те, які активи можуть бути найбезпечнішими для інвестування у воєнний період, пише «Главком».

Нерухомість: стабільність навіть у складних умовах

За словами Лупашка, готельна нерухомість на заході України є одним із найменш ризикованих активів. Хоча війна створює невизначеність у туристичній сфері та регулюванні галузі, нерухомість залишається стабільною інвестицією. Собівартість будівництва постійно зростає, тому ціни на такі об’єкти навряд чи знизяться найближчим часом.

Попри можливе зниження дохідності через загальні економічні виклики, нерухомість забезпечує довгострокову стабільність і залишається привабливим активом для інвесторів.

Ризики вкладень в чужі бізнеси

Артур Лупашко наголошує, що інвестиції в чужі бізнеси, на які неможливо впливати, можуть бути надзвичайно ризикованими. Якщо підприємство залежить від багатьох зовнішніх факторів, вкладення можуть стати лише «тимчасовим паливом», яке не принесе бажаного результату.

Експерт зауважує, що підприємці, які мають чітке бачення успішного бізнесу, зазвичай самостійно знаходять кошти для його запуску. Тому залучення сторонніх інвестицій може приховувати певні підводні камені.

Що варто відкласти на післявоєнний період?

Лупашко радить утриматися від вкладень у проекти, які сильно залежать від поточної економічної ситуації. Після війни відкриються нові перспективи для бізнесу, і важливо буде оцінити їх у стабільних умовах.

Поради для інвесторів

Під час війни краще зосереджуватися на активах, які мають високу довгострокову ліквідність, як-от нерухомість. Це дозволить мінімізувати ризики і забезпечити стабільність капіталу.

Важливо уважно оцінювати можливості ринку та діяти обережно у складних умовах. Після війни відкриються нові можливості для розвитку бізнесу, які принесуть значні фінансові переваги.

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