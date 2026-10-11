В Україні дешевшає пшеничне борошно

Ціни на борошно, ймовірно, будуть і надалі знижуватися

Ціна на борошно почали падати через надлишок зерна та низький попит

На українському ринку пшеничного борошна зафіксовано падіння цін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ІА «АПК-Інформ».

Основною причиною здешевлення є слабка купівельна активність споживачів у поєднанні з високим рівнем пропозиції від виробників. Небажання покупців формувати значні товарні запаси змушує переробників поступатися в ціні заради збуту продукції.

Додатковим фактором цінового тиску є накопичення значного профіциту пшениці всередині країни на тлі уповільнення експортних поставок. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова, за нинішніх темпів вивезення (близько 2 млн тонн щомісяця) річний експорт не перевищить 24 млн тонн, що призведе до перенесення залишків зерна на наступний сезон.

Така ситуація вже демонструвала себе в серпні: коли морський експорт різко скоротився, внутрішня вартість продовольчої пшениці впала до 6000-6500 грн/т, а портові котирування просіли на $30-40 за тонну.

Фахівці зазначають, що здешевлення зернової сировини безпосередньо впливає на собівартість борошна. Навіть у разі повноцінного відновлення роботи морських портів накопичений надлишок сировини розсмоктуватиметься повільно, тому низькі ціни на зернову групу та борошно можуть утримуватися ще досить довго.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2026 року молоко в Україні подорожчало в середньому на 10,58% порівняно із серпнем, а молочна продукція загалом – на 2,8%.

За даними Мінфіну, минулого місяця молоко зросло у ціні найбільше серед основних молочних товарів – на 10,58% порівняно із серпнем. Індекс споживчих цін на молочну продукцію становив 102,8%. До нього входять йогурт, кефір, маргарин, вершкове масло, молоко, вершки, сметана, тверді й плавлені сири та кисломолочний сир. Кисломолочний сир за місяць додав 5,1%, вершкове масло – 1,37%, а кефір, навпаки, подешевшав на 2,02%.

До слова, ціни на вершкове масло в Європі продовжують знижуватися, через що українським виробникам складніше продавати продукцію на ринку Євросоюзу.

За оцінкою аналітиків, за нинішніх цін українське масло залишається занадто дорогим для європейських покупців. Через це експорт до ЄС фактично не здійснюється у значних обсягах. Наразі українське масло переважно постачається до Молдови, країн Кавказу та Казахстану.