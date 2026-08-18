Дешевих смартфонів ставатиме менше: ритейлери назвали причини

Подорожчання пам'яті вже відчутно вплинуло на весь сегмент техніки з оперативною пам'яттю – ноутбуки, ПК, планшети, смарт-телевізори та монітори

Зростання вартості пам’яті поступово впливає на ціну більшості категорій електроніки

Дешевих смартфонів на українському ринку ставатиме менше, а окремі бюджетні моделі вже подорожчали на 30–70%. Однією з головних причин є зростання вартості пам’яті, яке поступово позначається на ціні більшості категорій електроніки. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Ера «золотих» смартфонів і ноутбуків. Чому електроніка різко дорожчає».

Комерційний директор мережі Comfy Андрій Коваленко в коментарі «Главкому» зазначив, що подорожчання пам’яті вже вплинуло на ноутбуки, ПК, планшети, смарт-телевізори та монітори.

«Подорожчання пам'яті вже відчутно вплинуло на весь сегмент техніки з оперативною пам'яттю – ноутбуки, ПК, планшети, смарт-телевізори та монітори. Нові ціни вже закладені у вартість свіжих моделей, і кожне нове постачання обходиться дорожче за попереднє», – каже Коваленко. За його словами, найбільш помітно цінові зміни вже позначилися на ноутбуках. У сегменті ПК поки залишається певний запас комплектуючих за старими цінами, однак, за прогнозом представника ритейлера, він може вичерпатися до кінця вересня.

Водночас український ринок стикається не лише з подорожчанням, а й із дефіцитом окремих категорій техніки. Зокрема, проблеми виникають із бюджетними ноутбуками через нестачу процесорів і пам’яті. Додатково на ціни впливають логістика, зберігання товарів та наслідки війни.

«Важливо розуміти: запасів за старими цінами в країні практично не залишилось. Попит на початку року був аномально високим, і ринок увійшов у нову цінову реальність ще з початку весни», – наголошує Коваленко.

Комерційний директор маркетплейсу «Алло» Євген Кушніров також зазначає, що подорожчання пам’яті поступово впливає на більшість категорій електроніки, де використовуються DRAM- і NAND-компоненти. «У категоріях планшетів і ноутбуків ми вже бачимо зміни цін на окремі моделі та їхні конфігурації. Залежно від бренду, обсягу пам’яті, характеристик і періоду порівняння зростання може становити приблизно від 15% до 35%», – каже Кушніров.

Найбільш вразливим сегментом, за його словами, стали бюджетні смартфони. Вартість компонентів у таких моделях займає значну частину кінцевої ціни, тому виробникам складніше компенсувати подорожчання за рахунок власної маржі.

У результаті окремі бюджетні моделі вже подорожчали на 30–70%. Водночас частка найдоступніших пристроїв поступово скорочується: вони дорожчають швидше, а різниця у вартості з більш функціональними моделями зменшується. «Споживачі дедалі частіше обирають пристрої середнього цінового сегмента, які мають кращу камеру, більшу ємність акумулятора, продуктивніший процесор, більший екран і довший очікуваний строк використання», – відзначає представник «Алло».

За прогнозом Кушнірова, до кінця року тиск на бюджетний сегмент зберігатиметься. Йдеться не лише про подальше зростання цін, а й про поступове скорочення кількості найдешевших моделей на полицях. «Виробники можуть переходити до дорожчих, але більш збалансованих конфігурацій, щоб зберегти прийнятний рівень характеристик пристрою», – очікує представник ритейлу.

Водночас ринок смартфонів у грошовому вимірі вже зріс приблизно на 30%, хоча кількість проданих пристроїв залишається на рівні аналогічного періоду минулого року. За оцінкою «Алло», за підсумками 2026 року продажі смартфонів у штуках можуть скоротитися приблизно на 5%, тоді як у грошовому вимірі ринок може зрости на 35%.