В Україні знизився попит на тепличні огірки

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Ціна на огірки помітно знизилась
фото: РБК-Україна

Нині ціна на цей продукт на третину нижча, ніж у середині серпня 2024 року

В Україні за останній тиждень різко впали ціни на тепличні огірки — вартість продукції знизилася в середньому на 24%. Наразі тепличні комбінати реалізують огірки по 25-45 грн/кг ($0,60-1,09/кг). Однією з причин фахівці називають низький попит на продукт у зв'язку з популярністю грунтових огірків, «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Ще однією причиною падіння цін стала якість тепличних огірків — покупців вона часто не влаштовувала, через що продажі помітно знизилися. Нині, за даними експертів, ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 32% нижчі, ніж у середині серпня 2024 року. 

Ціни на тепличні огірки в супермаркетах

Нині в «АТБ» немає в наявності тепличних огірків, які можна придбати на вагу. 

Відсутність тепличних огірків в АТБ
Відсутність тепличних огірків в АТБ
фото: Скриншот

Однак можна придбати огірки в упаковці. 240 грамів коштує 19.90. 

Тепличні огірки в АТБ поштучно
Тепличні огірки в АТБ поштучно
фото: Скриншот

А от ґрунтові огірки продаються за 44.89 грн/кг. 

Вартість огірків в АТБ
Вартість огірків в АТБ
фото: Скриншот

В супермаркеті «Фора» кілограм тепличних огірків можна придбати за 54.90 грн. 

Ціна на огірки в одному із супермаркетів
Ціна на огірки в одному із супермаркетів
фото: Скриншот

Ціна огірка українського у Форі - 58.90 грн/кг. 

Вартість українських огірків у Форі
Вартість українських огірків у Форі
фото: Скриншот

Серед продукції «Сільпо» не зазначено, які огірки є тепличним. Однак огірки можна придбати за ціною від 5.77 гривень за 100 грамів. 

Ціна на огірки в супермаркеті Сільпо
Ціна на огірки в супермаркеті Сільпо
фото: Скриншот

Нагадаємо, українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. За словами аналітиків, в останні місяці спостерігається коливання цін на частину базових продуктів. Фахівці зазначають, що на полицях наразі широко представлені українські огірки та томати з відкритого ґрунту. 

Додамо, що в Україні також спостерігається різке зниження цін на кавуни. За останній тиждень вартість впала в середньому на 31%. Головною причиною фахівці називають поліпшення погодних умов. Це дозволило виробникам відновити активний збір урожаю, значно збільшивши пропозицію на ринку.

