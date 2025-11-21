Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні зростають ціни на тепличні огірки через дефіцит якісної продукції
фото з відкритих джерел

Українські тепличні огірки все ще залишаються приблизно на 10% дешевшими, ніж у цей самий період минулого року

В Україні зростають ціни на тепличні огірки через дефіцит якісної продукції. Як повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків EastFruit, вартість огірків зросла приблизно на 10% лише за тиждень – нині ціна коливається в межах 85–110 грн/кг ($2,02–2,61/кг).

Причиною такого стрибка стало скорочення пропозиції на ринку: більшість тепличних господарств уже завершили сезон, що суттєво зменшило обсяги. Водночас попит з боку роздрібних мереж залишається стабільно високим, і ритейлери віддають перевагу саме вітчизняним огіркам, попри те що вони дорожчі за імпортні.

Покупці обирають локальну продукцію через кращу якість, свіжість та зовнішній вигляд, тоді як імпорт часто поступається цим параметрам. Попри здорожчання, українські тепличні огірки все ще залишаються приблизно на 10% дешевшими, ніж у цей самий період минулого року.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні повільно зростають, змушуючи споживачів уважніше придивлятися до цінників. «Главком» провів моніторинг і з'ясував, скільки коштує десяток яєць у найбільших столичних мережах наприкінці осені, і зафіксував значний ціновий діапазон від 52,90 грн до 114 грн за упаковку в залежності від виробника та розміру.

До слова, «Главком» рахував, скільки тепер коштує борщ, а саме сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень».

Читайте також:

Теги: ціни підвищення цін овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житло розташоване на 28-му поверсі 30-поверхового цегляного будинку, збудованого у 2017 році
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за $3,1 тис. у «Новопечерських Липках»
13 листопада, 20:01
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше у жовтні 2025 року
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше у жовтні 2025 року
12 листопада, 05:30
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 8-9 листопада: адреси ярмарків
7 листопада, 07:02
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни
В Україні вперше за кілька місяців дешевшають огірки: ціни
7 листопада, 05:44
Щоб придбати в Тернополі однокімнатну квартиру, українцям доведеться відкладати близько шести років всю свою зарплату
Де в Україні найдорожчі квартири? Аналітики назвали місто-рекордсмен
5 листопада, 12:14
Українські молочні заводи тимчасово зупиняють виробництво масла
Українські заводи зменшили виробництво масла через падіння прибутковості
3 листопада, 19:44
Фермер Владислав Стоянов із Одеси відмовився від вирощування помідорів, буряку та цибулі
В Україні зростає попит на незвичайний овоч. Аграрій пояснив причину
31 жовтня, 15:33
Тепличні помідори та огірки рекордно подорожчали
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
29 жовтня, 09:47
Нестача пропозиції на ринку призвела до підвищення цін на популярний овоч
В Україні подорожчала цибуля: фермери скорочують продаж через погоду
23 жовтня, 13:16

Особисті фінанси

«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн
«Зимова підтримка»: стартувала подача заявок на отримання 6500 грн
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей
Уперше за понад 12 років Україна перезапускає ринок державних лотерей
Суму компенсації за оренду генераторів для станцій мобільного зв’язку збільшено
Суму компенсації за оренду генераторів для станцій мобільного зв’язку збільшено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua