В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

В Україні зростають ціни на тепличні огірки через дефіцит якісної продукції

Українські тепличні огірки все ще залишаються приблизно на 10% дешевшими, ніж у цей самий період минулого року

В Україні зростають ціни на тепличні огірки через дефіцит якісної продукції. Як повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків EastFruit, вартість огірків зросла приблизно на 10% лише за тиждень – нині ціна коливається в межах 85–110 грн/кг ($2,02–2,61/кг).

Причиною такого стрибка стало скорочення пропозиції на ринку: більшість тепличних господарств уже завершили сезон, що суттєво зменшило обсяги. Водночас попит з боку роздрібних мереж залишається стабільно високим, і ритейлери віддають перевагу саме вітчизняним огіркам, попри те що вони дорожчі за імпортні.

Покупці обирають локальну продукцію через кращу якість, свіжість та зовнішній вигляд, тоді як імпорт часто поступається цим параметрам. Попри здорожчання, українські тепличні огірки все ще залишаються приблизно на 10% дешевшими, ніж у цей самий період минулого року.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні повільно зростають, змушуючи споживачів уважніше придивлятися до цінників. «Главком» провів моніторинг і з'ясував, скільки коштує десяток яєць у найбільших столичних мережах наприкінці осені, і зафіксував значний ціновий діапазон від 52,90 грн до 114 грн за упаковку в залежності від виробника та розміру.

До слова, «Главком» рахував, скільки тепер коштує борщ, а саме сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень».