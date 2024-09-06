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Ціни на бензин вже піднялися: яка вартість на АЗС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ціни на бензин вже піднялися: яка вартість на АЗС
Тут важливо звернути увагу, що дорожчає паливо не набагато – лише на кілька копійок
фото з відкритих джерел

Ціни на пальне піднялися на декілька копійок

Водії України продовжують відчувати на собі зростання цін на пальне. На початку вересня ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ демонструють зростання. Причому найбільше піднімається вартість автогазу.  За даними порталу Мінфін, ціни на бензин, дизель та автогаз знову зросли.

Нові ціни на пальне

  • Бензин А-95 преміум: +1 копійка, до 60,33 грн/л
  • Бензин А-95: +2 копійки, до 56,68 грн/л
  • Бензин А-92: +4 копійки, до 53,55 грн/л
  • Дизельне пальне: +2 копійки, до 52,87 грн/л
  • Автогаз: +33 копійки, до 29,86 грн/л

Хоча зростання цін незначне, воно відбувається практично щодня, що суттєво впливає на витрати водіїв. Багато хто змушений шукати альтернативні варіанти, такі як перехід на бюджетніше пальне або використання громадського транспорту.

Нагадаємо, Мав стати чинним ще вчора: Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне.

Теги: економіка ціни

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