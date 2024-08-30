Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як сповільнюється економіка

Російські компанії з початку літа 2024 переживають обвальне падіння прибутків. Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.

За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в чотири рази на річному вираженні – до 860 млрд руб. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб) компанії втратили більш ніж 2,4 трлн руб прибутків, або майже $27 млрд.

Щодо травня сальдований прибуток по економіці став меншим у 3,4 раза, або на 2,13 трлн руб.

Джерелом фінансового лиха, стала вугільна промисловість, яка через санкції втратила експортні ринки. Повідомляється, що за підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд руб проти прибутку у 282,5 млрд руб за той же період минулого року.

9% прибутків за пів року втратили металурги, які також відрізали санкції від можливості продавати метал на Захід.

На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим – на 46,1%.

Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а в банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами. У червні, російська промисловість просіла на 0,8% щодо червня, а у червні – на 1,5% щодо травня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення.

До слова, країни Центральної Азії та Кавказу за останні роки демонструють покращення економічної та торгівельної ситуації. Все це відбувається на тлі того, як Євросоюз та США намагаються посилити санкції проти Росії.