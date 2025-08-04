Збитки на мільярди євро: у Німеччині різко зросла кількість крадіжок у магазинах

Злочинні групи цілеспрямовано їздять містами, крадуть дорогі товари

За даними Торгового союзу Німеччини (HDE), 2024 року сума збитків від магазинних злодіїв склала три мільярди євро – на 20% більше, ніж 2022 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

«Це організована злочинність. Злочинні групи цілеспрямовано їздять містами, крадуть дорогий товар – парфуми, взуття, електроніку – і збувають його на тіньовому ринку», – заявив голова спілки HDE Штефан Гент.

За словами Гента, продавці все частіше стикаються із нападами, коли намагаються зупинити злодіїв. Попри це майже всі злочини залишаються безкарними: 98% крадіжок не потрапляють в офіційну статистику. Глава HDE уточнює, що причина – небажання магазинів подавати заяви, оскільки справи часто закриваються.

HDE закликає владу Німеччини посилити безпеку в магазинах, вкластися в підготовку персоналу та краще оснастити поліцію та прокуратуру. «Я боюся, що у нас буде як у США, де майже все заховано за склом. Це створює атмосферу недовіри до всіх покупців, хоча 90% поводяться чесно», – зазначив Гент.

Він додав, що не вважає систему самообслуговування з автоматичними касами джерелом зростання крадіжок.

Нагадаємо, власники торгових точок Берліна та інших німецьких міст ховають каву з прилавків через різке зростання крадіжок.

До слова, крадіжки у магазинах Німеччини сягли рекордного рівня. За підсумками інвентаризації 2024 року, німецькі рітейлери недорахувалися товарів на суму 4,95 млрд євро, це на 3% більше, ніж роком раніше. Такими є дані нової публікації Інституту роздрібної торгівлі (EHI), заснованої на щорічному дослідженні. У ньому взяли участь 98 компаній, які управляють більш ніж 17 тис. магазинів в Німеччині.