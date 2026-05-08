Німець подав до суду на туроператора через відсутність лежаків: чи виграв справу

Іванна Гончар
Турист щодня вставав на світанку, але так і не зміг зайняти лежак
Суд став на бік сім’ї, яка була змушена лежати просто на бетоні

У Німеччині суд зобов’язав туроператора виплатити туристу майже 1000 євро компенсації через постійну нестачу шезлонгів у грецькому готелі. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Інцидент стався під час сімейного відпочинку на острові Кос у 2024 році. Чоловік разом із дружиною та двома дітьми заплатив за відпустку понад 7 тис. євро, однак нормально відпочити біля басейну так і не зміг.

За словами туриста, він щодня прокидався ще до світанку та близько 20 хвилин шукав вільний шезлонг. Але всі місця вже були «заброньовані» рушниками інших гостей.

У результаті його дітям доводилося лежати просто на бетоні біля басейну.

Чоловік поскаржився, що персонал готелю не реагував на ситуацію та не контролював власні правила щодо заборони «резервування» лежаків рушниками.

Суд у Ганновері визнав претензії туриста обґрунтованими та постановив виплатити сім’ї 986,70 євро компенсації.

Суддя зазначив, що туроператор мав забезпечити «розумне співвідношення» між кількістю гостей і шезлонгів та не допустити конфліктів між відпочивальниками.

