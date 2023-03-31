У Києві відсьогодні відкривається безкоштовний музей наук: деталі

Відвідувачі зможуть спробувати збудувати міст та вежу з незвичних матеріалів, потренувати мозок та швидкість реакції

Простір стане справжнім порталом у науку

У Києві у торгово-розважальному центрі Gulliver відкриють інтерактивний музей «Відкривай портал у науку». Він працюватиме з 31 березня до 30 червня і буде безкоштовним, повідомила пресслужба Міністерства освіти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Простір стане справжнім порталом у науку: на практиці пояснить дітям та дорослим, як працює голограма, звичайний поршень та повітряний глушник. Познайомить з такими явищами, як симетрія обличчя, відчуття балансу та магнетизм. З кожним науковим експонатом можна і необхідно взаємодіяти», – зазначають у МОН.

Проєкт реалізують спільно з Малою академією наук та освітнім простіром у Gulliver.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відвідувачі зможуть спробувати збудувати міст та вежу з незвичних матеріалів, потренувати мозок та швидкість реакції.

Щоб відвідати науковий простір безкоштовно, потрібно забронювати місце за посиланням. Для цього потрібно вибрати подію в календарі та заповнити форму реєстрації.

Адреса: ТРЦ Gulliver, 4-му поверх, Спортивна площа, 1А.

Години роботи: 31 березня до 30 червня з 11:00 до 17:00 у будні та з 11:00 до 19:00 – у суботу і неділю. Понеділок та вівторок – вихідні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях відкрили інтерактивний Музей науки.