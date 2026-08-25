Стало відомо, які товари можуть зникнути з українських магазинів через удари РФ

Найбільше проблем через пошкодження складів можуть виникнути з товарами, які швидко псуються

Ритейл перебудовує логістику, а витрати на доставку вже зросли у 1,5-2 рази

Російські удари по складах і логістичних центрах можуть призвести до тимчасового зникнення з українських магазинів м'яса, риби, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів, а також окремих моделей побутової техніки. Водночас системного дефіциту товарів в Україні наразі не прогнозують. Про це пише Асоціація ритейлерів України, повідомляє «Главком».

Після пошкодження та знищення розподільчих центрів торговельні мережі змушені шукати нові склади, змінювати маршрути доставки та перерозподіляти запаси. Через це логістичні витрати, за оцінками учасників ринку, вже зросли приблизно у 1,5–2 рази.

Найбільше проблем через пошкодження складів можуть виникнути з товарами, які швидко псуються або потребують спеціальних умов зберігання. Насамперед йдеться про м'ясо, рибу та морепродукти, молочну продукцію, свіжі овочі й фрукти. Через перебої з холодильними складами та затримки доставки окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць або продаватися в меншому асортименті.

Особливо складною є ситуація з холодильними складами. Після пошкодження такого об'єкта компаніям потрібно швидко знайти інше приміщення з відповідним обладнанням, а таких складських площ значно менше. Через дефіцит спеціалізованих холодильних складів у Київській області ціни на окремі товари, які потребують охолодження, можуть зрости на 5-7%.

Яка техніка може подорожчати

Проблеми виникають не лише з продуктами. Уразливими до перебоїв із логістикою є холодильники, пральні машини, телевізори, пилососи, мультипечі та інша велика й середньогабаритна техніка.

За оцінкою «Фокстрот», закупівельні ціни на великогабаритну побутову техніку можуть зрости приблизно на 7-11%, а на середньогабаритну – на 4-7%. Для дрібної електроніки та невеликої побутової техніки потенційне зростання оцінюють у 2-3%.

Водночас торговельні мережі намагаються не перекладати весь додатковий тягар на покупців. Компанії змінюють маршрути, шукають альтернативних постачальників і розподіляють запаси між кількома складами. Наприклад, «Епіцентр» уже перебудовує логістику та перенаправляє товарні залишки.

Дефіциту всіх товарів не очікують

Експерти наголошують, що йдеться насамперед про точкові та тимчасові перебої. Конкретний товар або бренд може зникнути з полиць певного магазину, але замість нього з'явиться аналог іншого виробника.

Окремі компанії вже скорочують асортимент. Після знищення складу «Біосфери» підприємство вирішило відмовлятися від частини позицій із низькою оборотністю та зосередитися на найбільш затребуваних товарах. Це означає, що покупці можуть зіткнутися не стільки з повною відсутністю продукції, скільки з меншим вибором звичних брендів і моделей.

Отже, найбільший ризик для українських магазинів зараз становлять швидкопсувні продукти, товари з особливими умовами зберігання та великогабаритна техніка. Масового дефіциту ринок поки не очікує, але наслідком російських ударів може стати менший асортимент і вищі логістичні витрати, які частково позначаться на цінах.

Нагадаэмо, що раніше росіяни вдарили по двох «Епіцентрах» в Одесі, є постраждалі.