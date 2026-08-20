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Росія вдруге за короткий час вдарила по логістиці мережі «Фора»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія вдруге за короткий час вдарила по логістиці мережі «Фора»
Попри повторну атаку, «Фора» продовжує працювати у звичному режимі
фото: пресслужба мережі «Фора»

Склад почали використовувати лише минулого тижня – після попереднього ворожого удару по логістиці «Фори»

Російські окупаційні війська знову атакували логістичну інфраструктуру мережі супермаркетів «Фора». Внаслідок удару постраждав розподільчий центр у селі Мартусівка на Київщині, де зберігали фреш-продукцію. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії, інформує «Главком».

Найголовніше, зазначають у компанії, що серед працівників немає постраждалих. Команда завчасно евакуювала співробітників із території розподільчого центру.

У компанії зазначили, що цей склад почали використовувати лише минулого тижня – після попереднього ворожого удару по їхній логістиці.

Наразі мережа знову перебудовує маршрути постачання та шукає альтернативні рішення, аби забезпечити наявність свіжих продуктів у магазинах. Попри повторну атаку, «Фора» продовжує працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня після російського удару вогонь охопив розподільчі центри мережі «Сільпо». Внаслідок атаки загинули шестеро працівників компанії. Через це супермаркети Києва та інших регіонів зіштовхнулися з тимчасовими затримками із постачанням окремих категорій товарів.

Від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям.

Звернення до покупців в одному з супермаркетів Києва після знишення ворогом логістичних хабів
Звернення до покупців в одному з супермаркетів Києва після знишення ворогом логістичних хабів
фото: glavcom.ua

У Fozzy Group зазначили, що зазнали значних матеріальних втрат, однак найтяжчим наслідком атаки назвали загибель працівників. Через пошкодження розподільчих центрів виникли проблеми з логістикою та постачанням продукції до магазинів. Тому на полицях супермаркетів мережі певний час можуть бути відсутні окремі товари. У компанії розраховують, що вже до Дня Незалежності, 24 серпня, вдасться повернутися до звичного наповнення полиць.

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Теги: Київ Київщина обстріл продукти супермаркет

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