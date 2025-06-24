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Скарбничка світла: скляний декор в інтер’єрі

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Скарбничка світла: скляний декор в інтер’єрі

Скло – не лише естетичний матеріал, а й справжній чарівник світла

Світло не просто висвітлює кімнату – воно формує її атмосферу. У просторі, де панує освітлення, легше дихати, думати й відпочивати. Та що робити, коли сонце рідко заглядає у вікна, а квартира більшість часу тоне в тінях? Вихід є — скляний декор може стати справжнім порятунком від похмурості.

Чому дизайнери обожнюють скло

Скло – не лише естетичний матеріал, а й справжній чарівник світла. Завдяки своїй здатності відбивати промені, воно візуально розширює простір і наповнює його легкістю. І для цього не потрібно встановлювати дорогі вітражі чи масивні скляні меблі – достатньо кількох добре підібраних акцентів. До того ж, сучасне скло доволі міцне: триплекс чи боросилікат витримують чималі навантаження, а фацетна обробка згладжує краї, роблячи вироби безпечними.

Роль скла в інтер’єрі

Скарбничка світла: скляний декор в інтер’єрі фото 1

Скляні аксесуари – це про стиль і настрій. Вони створюють відчуття легкості, врівноважуючи важкі меблі й додаючи простору глибини. Скло легко вписується у різні інтер’єрні стилі – від вишуканої готики до мінімалізму, від провансу до хай-теку. Його універсальність – беззаперечна.

Модні скляні елементи для сучасного житла

Скло гармонійно комбінується з деревом, металом, каменем і навіть пластиком, що робить його незамінним при створенні цілісних дизайнів. У сучасному декорі актуальні такі елементи:

  • оригінальні вази та флораріуми;
  • свічники;
  • кінетичні мобілі;
  • декоративні панно;
  • дизайнерські пляшки;
  • арт-об’єкти зі скла;
  • вироби з муранського скла.

Ваза: символ постійності

Важко уявити вітальню без вази – іноді навіть тієї самої, що стояла ще в бабусиній хаті. А от сучасні флораріуми – прозорі контейнери з рослинами – пропонують свіже прочитання класики. Їхні чіткі лінії та зелень всередині додають інтер’єру життя й структурності.

Підсвічники й скриньки: речі з історією

Скляні свічники, особливо з ароматичними свічками, створюють атмосферу спокою. А після використання вони легко перетворюються на міні-скриньки для пам’ятних дрібничок.

Плафони, що створюють настрій

Настільні лампи й бра зі скляними абажурами – стильна альтернатива звичним люстрам. Вітражі Тіфані ідеальні для ар-деко, а кольорові світильники додають виразності навіть темним приміщенням. Для робочих зон краще підійдуть матові плафони – вони рівномірно розсіюють світло і не подразнюють очі.

Морський настрій у пляшках

Декоративні пляшки з мушлями, піском і скляними уламками – це ніби частинка моря вдома. Деякі з них приховують всередині мапи скарбів чи моделі вітрильників, наче запрошуючи в подорож.

Мобілі – танок скла на вітрі

Скляні мобілі – рухомі інсталяції, що реагують навіть на легкий вітерець, створюючи гру світла й відчуття повітряності. У поєднанні з освітленням вони дарують м’яке, заспокійливе сяйво.

Панно з кольорового скла – естетика деталей

Скляні мозаїки чи панно зі смальти – бюджетний, але дуже ефектний спосіб прикрасити стіни чи меблі. Вони додають простору глибини та кольору, ніби оживляючи звичні поверхні.

Богемні акценти – для креативних душ

Скарбничка світла: скляний декор в інтер’єрі фото 2

Фігурки з дутого скла, витончені бонги, ексклюзивні вироби з Мурано – усе це ідеально пасує до еклектичних інтер’єрів у стилі бохо чи етно. До речі, якісний бонг можна знайти й в Україні – інтернет-магазин Дуда пропонує великий вибір для тих, хто цінує стиль і функціональність.

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