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Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
Ольга Стефанишина розповіла про ухвалення закону про МСЕК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані

Сьогодні, 9 грудня, парламентський комітет здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування рекомендував до другого читання законопроєкт щодо запровадження оцінювання повсякденного функціонування, який передбачає ліквідацію МСЕК (законопроєкт №12178).

Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані.

«Серед хорошого в законі: повна цифровізація, часткова деперсоналізація процесів. Це може значно знизити корупцію, і це дуже корисні зміни», – зауважила Ольга Стефанишина, член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування.

Стефанишина зауважила, що всі функції скасованих МСЕКів буде передано закладам охорони здоров’я. Тобто, за її словами, лікарі оцінюватимуть не лише медичний стан людини, а й визначатимуть групу інвалідності.

«З 1 січня всі функції скасованих МСЕКів буде передано на заклади охорони здоровʼя. Тобто лікарі будуть оцінювати не лише медичний стан людини, а групу інвалідності, соціальні чинники, можливість отримувати освіту, працювати тощо. Чи це нормально? Ні. Чому так сталося? Бо, як виявилося, медична система є найрозвинутішою і найбільш спроможною. Інші органи забрати ці функції поки не можуть. Звичайно, це неправильно, адже кожен має робити свою роботу», – наголосила нардепка.

Нардепка зазначила, що Комітет Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування доручило Кабміну розробити закон, «який перекладе всі невластиві медицині функції на інші органи: соціальні, освітні тощо».

«За півтора року система має запрацювати як належить, а саме з 1 липня 2026 року», – наголосила Стефанишина.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. 

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Теги: здоров'я Україна українці Міністерство охорони здоров'я Кабмін закон депутат МСЕК

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