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Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
Алмази вже не так популярні у світі, як це було раніше
фото із відкритих джерел

Падіння кількості шлюбів, а також зниження попиту в Китаї вдарило по світовому алмазному ринку 

Група компаній De Beers накопичила найбільший з часів фінансової кризи 2008 року запас алмазів. Про це пише видання Financial Times. Наразі група стикається із труднощами у справі відродження попиту на коштовності, які тривалий час вважалися вершиною розкоші.

Ситуація пояснюється відразу декількома чинниками. Серед них конкуренція з боку штучно вирощених дорогоцінних каменів, наслідки пандемії, що призвела до падіння кількості шлюбів, а також зниження попиту в Китаї.

«Це був невдалий рік для продажу необроблених алмазів», – заявив генеральний директор De Beers Group Ел Кук.

Зазначається, що компанія скоротила видобуток на своїх копальнях приблизно на 20% і знизила ціни. На початку грудня повідомлялося про 25-відсоткове падіння доходів найбільших світових експортерів алмазів. Особливо швидку динаміку показала канадська статистика. Експорт дорогоцінного каміння з цієї країни у 2024 році знизився вдвічі. Сумарні обсяги поставок алмазів та діамантів із Ботсвани скоротилися в 1,8 рази.

Нагадаємо, у 2024 році доходи найбільших у світі експортерів алмазів впали в середньому на чверть порівняно з фінансовими показниками за 2023 рік.

До слова, Індія у вересні у 25 разів скоротила імпорт російських алмазів у порівнянні з вереснем минулого року. 

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Теги: економіка експорт гроші статистика

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