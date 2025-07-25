Що окрім матюків? Найяскравіші цитати з плакатів Картонкового майдану

Протести проти закону №12414 перетворились на поетичну лабораторію

Протести проти закону №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, привернули увагу українців не лише своєю чисельністю, а й великою кількістю нецензурних написів на плакатах. Такий формат висловлювань став новим явищем для українських акцій і викликав хвилю обурення у соцмережах. Водночас «Главком» помітив ще одну особливість цих протестів: серед сотень гасел було чимало поетичних образів, літературних алюзій та іронічних афоризмів. «Главком» зібрав для читачів найвлучніші цитати, іронічні вислови та політичну сатиру з плакатів українців, які зафіксовані у соцмережах.

Учасники протестів використовували не лише політичні заклики, а й літературні та поетичні алюзії. Історикиня мистецтва, кураторка та докторантка Оксфордського університету Олена Червоник зазначила, що останні дні протести перетворилися на справжню «літературну лабораторію» під відкритим небом.

«Якщо ви хочете знати, де в Україні зараз сучасна поезія – так ось вона, на цих картонках», – написала вона.

Серед них були цитати з української та світової поезії, рядки з пісень, а також власні короткі вірші й афоризми, подібні до сучасної вуличної поезії. Наприклад, напис як алюзія на українську класику: «Хіба ревуть воли, як НАБУ ціле?», перефразовуючи відому назву роману Панаса Мирного на сучасну антикорупційну тематику. Часто у протестах лунала іронія на кшталт «Держава в смартфоні, корупція – в законі» або «Кому дзвонити, коли вбиває корупція?».

Держава в смартфоні, корупція - в законі фото: Facebook / Olena Oleksandra Chervonik

А плакати з фразами «12414 = 1984» порівнювали ухвалений закон із тоталітаризмом з роману Джорджа Орвелла «1984».

Порівняння законопроєкту №12414 з тоталітарним режимом із роману Дж. Орвелла фото: Facebook / Олександр Соколовський

Помітні й більш ліричні та саркастичні гасла: «Кінець епохи демократії?», «На цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил» та «Пряма як у дома (Бєларусь)», що натякають на загрозу втрати демократії й перетворення країни на диктатуру.

Пряма як у дома Бєларусь фото: Facebook / Olena Oleksandra Chervonik

Активісти писали свої послання неримованими рядками, перетворючи побутову мову на мову політичного протесту.

Джерелом влади є люди з картонками фото: Facebook / Dana Yarovaya

Добірка фото з протесту з дописами активістів фото: Facebook / Rocksolyana Khmara

Я читав в дитинстві правильних поетів - викидай цю наволоч із темних кабінетів фото: Facebook / Olena Oleksandra Chervonik

На одному плакаті учасники протесту написали: «Я читав у дитинстві правильних поетів – викидай цю наволоч із темних кабінетів».

Громадська діячка, дружина Степана Хмари, Роксоляна Хмара підкреслила, що молодь вийшла не за конкретних політиків, а «проти корупції, яка знищує суспільство зсередини».

«Вони гімн ОУН напам’ять співають і «Червону руту». І прапорів там повно – і чорно-червоних, і жовто-блакитних. Вони вперше об’єдналися: і ті, хто за Пороха, і ті, хто проти, і ЛГБТ, і християни, бо їм усім в одній державі жити, а ви знову заважаєте. Вони вийшли не проти Зеленського і не за Порошенка, а за Україну – без брехні і корупції. А ви за що, я не знаю?!», – написала вона.

В коментарях зазначають, що молодь вийшла не за конкретних політиків, а проти корупції, захищаючи європейські цінності фото: Facebook / Rocksolyana Khmara

Ліквідували, бо заважало красти фото: Facebook / Olena Chervonik

Участь тварин у протестах – частина загальної хвилі спротиву активістів. Домашні улюбленці стали символічними «протестувальниками».

«Відчепіться від нас, а то я вас всіх в…кушу» фото: Facebook / Valeriya Egoshyna

Написи – креативні, іронічні або саркастичні, наприклад/

«Проплачений студент» фото: Facebook / Valeriya Egoshyna

Раніше «Главком» повідомляв, що у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Нагадамо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).