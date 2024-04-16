Мобілізація: українці за кордоном повинні оновити персональні дані

Чоловіки за кордоном без військо-облікових документів не зможуть оформити паспорт чи закордонний паспорт, скористатися консульськими послугами

Громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік. Про це йдеться у законі про мобілізацію №10449, який Верховна Рада 11 квітня ухвалила у цілому.

Зокрема у законі міститься норма є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть здійснювати консульські дії лише за умови наявності військово-облікових документів. Відповідно до нього, громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані.

Чоловіки за кордоном без військо-облікових документів не зможуть оформити паспорт чи закордонний паспорт, скористатися консульськими послугами.

Оновити персональні необхідно дані впродовж 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію.

Громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ дистанційно: через електронну адресу, телефоном, через консульство під час актуалізації, у разі отримання консульських послуг.

Для яких консульських послуг, ця норма не застосовується:

під час оформлення посвідчення на повернення в Україну;

під час вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України;

другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449.

Стало відомо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.