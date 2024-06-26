Розвідка атакувала російських інтернет-провайдерів у Криму

Під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму

Головне управління розвідки України атакувало російських інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому Криму. Про це «Укрінформу» повідомило джерело у ГУР.

Як зазначає співрозмовник, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.

Повідомляється, що під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

«Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій «Чебурнет» замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак», – зазначає співрозмовник у спецслужбі.

Зокрема, окупаційна влада вже попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.

Нагадаємо, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою «Національної системи платіжних карток» (НСПК) – оператора карток «Мир».

Раніше стало відомо, що Міжнародна спілка електрозв'язку, яка є спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв'язку, розглядає низку скарг від України та європейських країн на втручання російських супутників у роботу навігаційних служб та телеканалів.

До слова, Міжнародний кримінальний суд розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини.