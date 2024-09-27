Гарріс вважає здачу територій України в обмін на мир капітуляцією

Кандидатка в президенти США провела спільне оголошення заяв разом із Володимиром Зеленським

Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

Гарріс нагадала, що на першому Саміті миру у Швейцарії вона сказала Зеленському, що США поділяють бачення України стосовно закінчення війни. Зокрема, за її словами, це має враховувати волю народу України і принципи Статуту ООН.

«Ми повинні працювати з міжнародною спільнотою для забезпечення справедливого і тривалого миру. І я сказала там світовим лідерам, що нічого про припинення війни не може вирішуватися без України», – відзначила Гарріс.

Також кандидатка в президенти поділилась із Зеленським своїм відношенням до команди Дональда Трампа та до самого колишнього президента США.

«Однак, я відверто ділюся з вами пане президенте (Зеленський, – ред.), що є дехто в моїй країні, які, замість цього, змусили би Україну відмовитися від великих частин суверенної території України, які би вимагали, аби Україна погодилася на нейтральність, які би вимагали, аби Україна відмовилася від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції є такими ж як і в Путіна. І давайте будемо чіткими: це не пропозиції для миру. Замість цього, це пропозиції для капітуляції, які є небезпечними і неприйнятними», – наголосила Гарріс.

Вона наголосила, що і надалі продовжить співпрацювати із Зеленським та українським урядом, щоб в Україні настав мир.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні.

Як відомом президент України розпочав свій офіційний візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, що знаходиться в штаті Пенсильванія.

Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, підозрюючи зловживання урядовими ресурсами та втручання у вибори 2024 року.