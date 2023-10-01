Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
фото з відкритих джерел

Нині українці вшановують не лише сучасних оборонців, а й тих воїнів, які поклали своє життя за Україну ще у минулі століття

У неділю, 1 жовтня, українці вперше в нову дату відзначають День захисників і захисниць. Також у цей день святкують Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Нині важливо вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за України й подякувати жінкам та чоловікам, які боронять нашу Батьківщину зараз.

Із початком повномасштабної війни українські захисники й захисниці мужньо боронять кордони держави
Із початком повномасштабної війни українські захисники й захисниці мужньо боронять кордони держави
ілюстрація з відкритих джерел

До початку російсько-української війни на східній Україні державним було свято 23 лютого – День захисника Вітчизни. Ця урочистість дісталася нам з часів СРСР, а тому в процесі політики декомунізації було вирішено запровадити українську автентичну дату. 1 (14) жовтня виявилося майже ідеальним варіантом. Річ у тім, що саме на цей день припадає велике церковне свято Покрови, яка здавна вважалася захисницею українських козаків та воїнів.

Покрова оберігає й оборонців сьогодення. Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів.

У цей день також справляють День Українського Козацтва. Тож офіційне свято, засноване у 2014 році, охоплює вшанування не лише сучасних захисників, а й тих воїнів, які поклали своє життя за Батьківщину ще у минулі століття.

Цьогоріч свято є дуже особливим, адже зараз наші воїни воюють за мирне та світле майбутнє України
Цьогоріч свято є дуже особливим, адже зараз наші воїни воюють за мирне та світле майбутнє України
фото з відкритих джерел

Для українців ця дата – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет рідної Батьківщини. Цього дня заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність.

День захисників і захисниць України – державне свято України, яке досі відзначали 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято перенесли на 1 жовтня.

Привітання та листівки

Вітаю з великим святом — Днем захисників та захисниць України! Дякую за твою відвагу, безстрашність та патріотизм Цього дня хочу від щирого серця побажати тобі віри, миру, стійкості та мужності. Нехай тебе ніколи не залишає успіх і добро!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 1

***

Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 2

***

Бажаю тобі з нагоди Дня захисника України сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги й руйнувалися перепони! Бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, в загальному, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, адже всяке буває. Кумедних тобі моментів, щоб весело жилося, не страждай, не потребуй, тільки збагачуйся матеріально і, звичайно, фізично – залишайся в формі. Зі святом!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 3

***

Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 4

***

Вітаю з Днем захисника Вітчизни й хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним!

***

Ти – мій танк і броненосець!
Одним словом – молодець!
Ти найкращий в світі воїн
Ворогам усім – кінець!
І за це, мій захисник,
Я тебе вітаю!
І тобі в жовтневе свято
Миру я бажаю!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 5

***

Вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб ти та всі твої рідні завжди були в безпеці. Нехай День захисників та захисниць буде наповнений лише приємними моментами! Міцного здоров’я, добробуту та кохання! Мирного неба та виконання всіх бажань!

***

Ти – чоловік! Для нас – опора!
Ти наш сімейний захисник!
Сьогодні, завтра і учора
Коханий нами рятівник!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 6

***

Нехай Бог завжди захищає тебе від усіх бід! У цей важливий день хочу побажати тобі здоров’я, удачі в службі та кар’єрного зростання! Нехай удома на тебе завжди чекають рідні та дорогі серцю люди. Мирного неба над головою та щастя тобі!

***

Ти за спину чоловічу зроду не ховаєшся,
Носиш форму ти військову й щиро посміхаєшся,
Ти усім навколо сяєш чистою зірницею
І зовешся ти в народі гордо – захисницею!
Тож у свято, що святкують всі захисники,
Зичу втілить тобі плани, мрії і думки!

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки фото 7
Читайте також: Коли святкувати Покрову: новий церковний календар на жовтень
Теги: свята військові свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
Українські військові розширюють плацдарм в Запорізькій області – ISW
4 вересня, 05:52
Волонтери радять запитувати у військових, що саме їм потрібно
Волонтери розповіли, що категорично заборонено відправляти військовим на передову
8 вересня, 17:31
З початком повномасштабного вторгнення Віталій брав участь у боях під Києвом, опісля – на Луганщині
Двічі воював за незалежність України. Згадаймо журналіста, майданівця та Героя Віталія Дереха
10 вересня, 09:00
Генерал Крістіан Фройдінг наполіг на допомозі Україні
Німецький генерал назвав нову дату завершення війни
15 вересня, 08:40
Порошенко зізнається: Foden – його улюблена військова вантажівка
Порошенко везе на фронт потужні тягачі Foden (фото) Волонтерська ініціатива
18 вересня, 18:53
У складі 59-ї омбр Валентин Климчук пройшов три ротації в районі бойових дій: демобілізувався у 2017-му
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо ветерана Валентина Климчука
21 вересня, 09:00
Євген загинув над Житомирською областю під час бойового чергування – його піднімали за тривогою, щоб збивати ракети над містами
Відвів літак і ціною життя врятував село. Згадаймо Героя – льотчика Євгена Лисенка
24 вересня, 09:00
Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України
Британські військові розповіли, як вчать українців розміновувати поля
25 вересня, 05:50
Генерал Тарнавський заінтригував гарними новинами із таврійського напрямку (відео)
Генерал Тарнавський заінтригував гарними новинами із таврійського напрямку (відео)
27 вересня, 10:32

Суспільство

День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
Військовий облік жінок та перехід на зимовий час: на що чекати у жовтні
Військовий облік жінок та перехід на зимовий час: на що чекати у жовтні
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня
Український військовий, який втратив ногу, знову повернувся на фронт
Український військовий, який втратив ногу, знову повернувся на фронт
Арестович опублікував свій закритий семінар, який спричинив скандал
Арестович опублікував свій закритий семінар, який спричинив скандал
Ейфорія, розчарування і депресія. Військовий психолог спрогнозував настрої українців після війни
Ейфорія, розчарування і депресія. Військовий психолог спрогнозував настрої українців після війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
9137
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
8463
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
5913
Окупанти під Кліщіївкою поскаржилися на Leopard та перевагу ЗСУ
5867
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4552
Пропагандисти заявили, що знайшли російський паспорт Олени Зеленської

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту