День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки

Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів

Нині українці вшановують не лише сучасних оборонців, а й тих воїнів, які поклали своє життя за Україну ще у минулі століття

У неділю, 1 жовтня, українці вперше в нову дату відзначають День захисників і захисниць. Також у цей день святкують Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Нині важливо вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за України й подякувати жінкам та чоловікам, які боронять нашу Батьківщину зараз.

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Із початком повномасштабної війни українські захисники й захисниці мужньо боронять кордони держави ілюстрація з відкритих джерел

До початку російсько-української війни на східній Україні державним було свято 23 лютого – День захисника Вітчизни. Ця урочистість дісталася нам з часів СРСР, а тому в процесі політики декомунізації було вирішено запровадити українську автентичну дату. 1 (14) жовтня виявилося майже ідеальним варіантом. Річ у тім, що саме на цей день припадає велике церковне свято Покрови, яка здавна вважалася захисницею українських козаків та воїнів.

Покрова оберігає й оборонців сьогодення. Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів.

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У цей день також справляють День Українського Козацтва. Тож офіційне свято, засноване у 2014 році, охоплює вшанування не лише сучасних захисників, а й тих воїнів, які поклали своє життя за Батьківщину ще у минулі століття.

Цьогоріч свято є дуже особливим, адже зараз наші воїни воюють за мирне та світле майбутнє України фото з відкритих джерел

Для українців ця дата – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет рідної Батьківщини. Цього дня заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність.

День захисників і захисниць України – державне свято України, яке досі відзначали 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято перенесли на 1 жовтня.

Привітання та листівки

Вітаю з великим святом — Днем захисників та захисниць України! Дякую за твою відвагу, безстрашність та патріотизм Цього дня хочу від щирого серця побажати тобі віри, миру, стійкості та мужності. Нехай тебе ніколи не залишає успіх і добро!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

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Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Бажаю тобі з нагоди Дня захисника України сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги й руйнувалися перепони! Бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, в загальному, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, адже всяке буває. Кумедних тобі моментів, щоб весело жилося, не страждай, не потребуй, тільки збагачуйся матеріально і, звичайно, фізично – залишайся в формі. Зі святом!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

Вітаю з Днем захисника Вітчизни й хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним!

***

Ти – мій танк і броненосець!

Одним словом – молодець!

Ти найкращий в світі воїн

Ворогам усім – кінець!

І за це, мій захисник,

Я тебе вітаю!

І тобі в жовтневе свято

Миру я бажаю!

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***

Вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб ти та всі твої рідні завжди були в безпеці. Нехай День захисників та захисниць буде наповнений лише приємними моментами! Міцного здоров’я, добробуту та кохання! Мирного неба та виконання всіх бажань!

***

Ти – чоловік! Для нас – опора!

Ти наш сімейний захисник!

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***

Нехай Бог завжди захищає тебе від усіх бід! У цей важливий день хочу побажати тобі здоров’я, удачі в службі та кар’єрного зростання! Нехай удома на тебе завжди чекають рідні та дорогі серцю люди. Мирного неба над головою та щастя тобі!

***

Ти за спину чоловічу зроду не ховаєшся,

Носиш форму ти військову й щиро посміхаєшся,

Ти усім навколо сяєш чистою зірницею

І зовешся ти в народі гордо – захисницею!

Тож у свято, що святкують всі захисники,

Зичу втілить тобі плани, мрії і думки!