У Києві тимчасово приспущено головний прапор України: яка причина

Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах

У зв’язку із прогнозованими поривами вітру сьогодні, 9 жовтня, у столиці тимчасово приспустять головний прапор України для запобігання пошкодженню полотнища та конструкції флагштока. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

У відомстві зазначають, що одразу після покращення погодних умов і нормалізації вітрового навантаження стяг знову майорітиме на повну висоту.

Головний прапор України встановили у 2020 році у Печерському районі Києва на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» за адресою: вул. Лаврська, 27.

Флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни, розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили в Києві та області «жовтий» рівень небезпечності через штормові пориви вітру швидкістю 15–20 м/с, які триватимуть до кінця доби 9 жовтня.