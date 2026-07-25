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У Києві невідомі залишили біля ресторану куртку з гранатами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві невідомі залишили біля ресторану куртку з гранатами
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки
фото: Національна поліція

Поліцейські вилучили небезпечні предмети

Біля ресторану у Дніпровському районі столиці виявлено боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про небезпечну  знахідку надійшло до правоохоронців сьогодні близько 13:00 години. На перилах східців, що ведуть до одного із закладів харчування знайшли куртку, всередині якої були два корпуси гранат та запал.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки столичного главку. Поліцейські вилучили небезпечні предмети.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації, встановлюють походження вилучених предметів та особу, яка їх залишила. Тривають слідчі дії.

Раніше у Бучанському районі правоохоронці повідомили про підозру 36-річному чоловікові, який незаконно зберігав боєприпаси та залишив бойову гранату посеред вулиці.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Зеленій виявили гранату. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса №24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів. 

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Теги: Київ боєприпаси харчування

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