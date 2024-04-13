Активісти «прикрасили» пам’ятник Булгакову в Києві (фото)

Кияни закликають владу демонтувати монумент російському письменнику

У Києві активісти обклеїли пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову плакатами з його антиукраїнськими цитатами. Відповідні фото опублікував голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков у Facebook.

Разом із уривками з роману Булгакова «Біла гвардія» на монументі розміщений заклик «Геть російського шовініста з Києва». Також на плакатах є QR-код із посиланням на петицію за знесення пам’ятника.

«На пам'ятнику Булгакову в Києві залишили заклик про його демонтаж і українофобські цитати з його творів. Закликаємо міського голову ухвалити рішення про його демонтаж», – підписав фото Поздняков.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтують пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову та перейменують ряд вулиць і провулків.

Як повідомлялося, арка Свободи українського народу в Києві, яка раніше називалася аркою Дружби народів, належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу. Такий висновок зробив Український інститут національної пам'яті.

До слова, на столичній станції метро «Площа Українських Героїв» встановлюють перші літери назви станції. Ще у травні 2023 року Київська міськрада ухвалила рішення перейменувати станцію метрополітену «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв».