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Активісти «прикрасили» пам’ятник Булгакову в Києві (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Активісти «прикрасили» пам’ятник Булгакову в Києві (фото)
Столичні активісти нагадали про антиукраїнські настрої Булгакова
фото: Pozdniakov Vadym/Facebook

Кияни закликають владу демонтувати монумент російському письменнику

У Києві активісти обклеїли пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову плакатами з його антиукраїнськими цитатами. Відповідні фото опублікував голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков у Facebook.

Разом із уривками з роману Булгакова «Біла гвардія» на монументі розміщений заклик «Геть російського шовініста з Києва». Також на плакатах є QR-код із посиланням на петицію за знесення пам’ятника.

«На пам'ятнику Булгакову в Києві залишили заклик про його демонтаж і українофобські цитати з його творів. Закликаємо міського голову ухвалити рішення про його демонтаж», – підписав фото Поздняков.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтують пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову та перейменують ряд вулиць і провулків.

Як повідомлялося, арка Свободи українського народу в Києві, яка раніше називалася аркою Дружби народів, належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу. Такий висновок зробив Український інститут національної пам'яті.

До слова, на столичній станції метро «Площа Українських Героїв» встановлюють перші літери назви станції. Ще у травні 2023 року Київська міськрада ухвалила рішення перейменувати станцію метрополітену «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв».

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Теги: Київ пам'ятник активісти письменник

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