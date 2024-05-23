Британія посилить українську ППО, допомога вже в дорозі

Відомо, що Велика Британія та її союзники передають радари ППО, радіолокаційні хибні об'єкти і системи радіоелектронної боротьби

Велика Британія направляє Україні військовий пакет на понад 217 млн євро

Велика Британія надсилає Україні пакет військової допомоги на суму понад 217 мільйонів євро для посилення її повітряної та морської оборони, включаючи радари ППО, радіолокаційні приманки, системи радіоелектронної боротьби, малі катери та розвідувальні безпілотники. За словами міністра оборони Гранта Шаппса, новий пакет допоможе захистити інфраструктуру України, повідомляє The Sun.

Як зазначається, в Україну направляється військовий пакет допомоги від Великої Британії вартістю 150 млн фунтів стерлінгів ( понад 217 млн євро) для посилення повітряної та морської оборони.

Відомо, що Велика Британія та її союзники передають радари ППО, радіолокаційні хибні об'єкти і системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів стерлінгів.

Також на невеликі катери, розвідувальні безпілотники і надводні кораблі без екіпажу виділяється 80 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним силам України, щоб задовольнити їхні нагальні потреби в коштах. Вона включає в себе більше систем протиповітряної оборони для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил», – заявив Шаппс.

Раніше Британія оприлюднила перелік озброєнь та обладнання, які отримала Україна у травні - Главком (glavcom.ua)