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Нацгвардійці показали ворожий дрон, який збили з кулемета над Києвом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нацгвардійці показали ворожий дрон, який збили з кулемета над Києвом
Завдяки нацгвардійцям з охорони повітряного простору над столицею вдалося знищити російський БпЛА без жертв та руйнувань
фото: Telegram / Національна гвардія України | НГУ

До збиття були залучені гвардійці 25 полку Північного об'єднання

Військовослужбовці Нацгвардії збили дрон над Києвом під час атаки РФ. БпЛА було нейтралізовано за допомогою кулемета. Про це повідомляє Національна гвардія України.

«Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат влучним вогнем з кулемета», – йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці показали ворожий дрон, який збили з кулемета над Києвом фото 1
фото: Telegram / Національна гвардія України | НГУ

Зазначається, що дії гвардійців з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БпЛА без людських жертв та руйнувань.

Нацгвардійці показали ворожий дрон, який збили з кулемета над Києвом фото 2
фото: Telegram / Національна гвардія України | НГУ

До збиття були залучені гвардійці 25 полку Північного об'єднання.

Нагадаємо, Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. «Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України станом на 09:00 неділі, 3 листопада, збили 66 російських безпілотників і ракету Х-59/69. 

Минулої ночі у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

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Теги: війна дрон безпілотник Нацгвардія Київ

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