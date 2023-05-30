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Атака на Київ: хлопчик з пошкодженого будинку розповів, як зміг врятуватися вночі (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Атака на Київ: хлопчик з пошкодженого будинку розповів, як зміг врятуватися вночі (відео)
Дев'ятирічний хлопчик розповів, як зміг врятуватися під час атаки на Київ
скріншот з відео

Дев'ятирічний Сашко живе на 22-му поверсі пошкодженого будинку у Голосіївському районі столиці

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували столицю України. Унаслідок атаки була пошкоджена будівля в Голосіївському районі Києва. Хлопчик Сашко, який живе на 22-му поверсі будинку, розповів меру Києва Віталію Кличку, як він зміг врятуватися.

«Ми через офіс вибралися. Там була така вибита стіна, ми на сходи спустилися. Так і врятувалися», – розповів хлопчик.

Уночі Сашко спав, коли раптово почув гучний «хлопок». Це російські загарбники атакували будинок, у якому спали цивільні кияни. Мер Кличко закликав хлопчика бути обережним, а також берегти себе та сім’ю.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко приїхав до будинку в Голосіївському районі, який вночі постраждав через атаку РФ.

У ніч на 30 травня російські окупанти запустили по столиці України 31 дрон-камікадзе, 29 із них вдалося знищити.

Як повідомлялося, цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі, одна людина загинула. Ще 12 людей дістали поранення, з них п’ятеро були госпіталізовані.

Відомо, що жінка, яка загинула під час нічної атаки росіян по Києву, вийшла на балкон під час удару окупантів подивитися, як сили ППО збивають ворожі дрони. Мер Києва закликав не виходити на балкони та вулиці, щоб спостерігати, як працюють українські системи ППО.

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Теги: Київ Віталій Кличко

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