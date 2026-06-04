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Київщина вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київщина вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію
У Вишгороді на території Храму святого рівноапостольного князя Володимира вшанували пам'ять загиблих дітей
фото: Микола Калащник/Telegram

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Київщині загинули 42 дитини, 71 дитина була поранена

Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Цей день затверджено постановою Верховної Ради у 2021 році. На Київщині вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови Київської ОВА, сьогодні у Вишгороді на території Храму святого рівноапостольного князя Володимира пам'ять загиблих дітей вшанували духовенство та жителі області.

Очільник КОВА поінформував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на Київщині загинули 42 дитини, 71 дитина була поранена. На дереві пам'яті розвісили 42 янголятка та дзвіночки.

Символічні білі янголи та дзвіночки на деревах як згадка про душі вбитих Росією дітей
Символічні білі янголи та дзвіночки на деревах як згадка про душі вбитих Росією дітей
фото: Микола Калашник/Facebook

«За кожною цифрою – обірване життя, нездійснені мрії, нерозказані історії, недоспівані колискові та розбиті серця батьків. Дзвіночки – як символ дитячих голосів, сміху, щирих розмов і мрій, які назавжди замовкли через російську жорстокість. Голосів, які ми більше ніколи не почуємо. Ангелики – як символ дітей, які занадто рано стали небесними охоронцями. Тих, хто мав рости, навчатися, дружити, закохуватися, будувати своє майбутнє та майбутнє нашої країни. Але замість дитинства вони отримали вічність», – сказав Калашник.

За даними генерального прокурора України Руслана Кравченка, у країні внаслідок російських атак загинуло 707 дітей, ще 2548 поранених. Точну кількість жертв встановити неможливо через бойові дії та відсутність інформації з тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні ми розслідуємо понад 6 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти дітей та у сфері охорони дитинства, вчинених внаслідок російської агресії. Повідомлено про підозру 234 військовослужбовцям РФ та іншим причетним особам. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 108 осіб. Уже є вироки», – сказав Кравченко.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, Росія свідомо обрала найменших українців та українок своїми мішенями і ціна цієї жорстокості страшна. «Найменшій загиблій дитині було всього два дні – вона народилася й загинула в пологовому будинку. 2318 дітей є зниклими безвісти», поінформував омбудсман Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цього дня Україна вшановує пам'ять дітей, який вбила та поранила Росія. Офіс генерального прокурора України оприлюднив статистику вбитих Росією дітей.

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять дітей, які були вбиті та поранені під час російської агресії.

Теги: Україна Київщина війна діти

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