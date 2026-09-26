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Після атаки у Києві змінено рух двох тролейбусів і автобуса

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після атаки у Києві змінено рух двох тролейбусів і автобуса
У Києві через атаку змінено рух тролейбусів №9-К і №40
фото: офіційний портал Києва

Зміни пов’язані з перекриттям руху вулицею Протасів Яр

У Києві вранці 26 вересня через наслідки російської атаки тимчасово змінено маршрути тролейбусів №9-К та №40. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Тролейбус №9-К у напрямку центру курсує від вулиці Кадетський Гай через вулиці Солом’янську, Митрополита Василя Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського та Жилянську до станції метро «Палац спорту». У зворотному напрямку транспорт рухається за звичною схемою.

Тролейбус №40 прямує вулицями Солом’янською, Митрополита Василя Липківського, Гетьмана Павла Скоропадського та Жилянською до станції метро «Палац спорту».

У зворотному напрямку маршрут №40 проходить вулицями Саксаганського, Гетьмана Павла Скоропадського, Митрополита Василя Липківського та Солом’янською, після чого тролейбус повертається на звичний маршрут.

Автобус №25 у напрямку залізничної станції «Київ-Волинський» курсує вулицями Миколи Амосова та Солом’янською, після чого повертається на звичний маршрут.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки зафіксували у кількох районах столиці. У Дарницькому районі виникла пожежа на території біля складських будівель, яку рятувальники ліквідували. В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком, унаслідок чого були пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань і пожежі в самому будинку не сталося.

У Солом’янському районі після падіння безпілотника загорілася покрівля офісної будівлі. Крім того, пожежа виникла у п’ятиповерховому житловому будинку, де тривала пошуково-рятувальна операція. Відомо про чотирьох постраждалих. У Святошинському районі безпілотник упав на територію торговельно-розважального центру. Внаслідок цього один із магазинів зазнав руйнувань та загорівся. 

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Теги: Київ громадський транспорт транспорт

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