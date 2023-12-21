Головна Київ Публікації
search button user button menu button

Скільки Київ витрачає на метрополітен: дані за останні 12 років

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки Київ витрачає на метрополітен: дані за останні 12 років
Найбільше грошей на столичний метрополітен виділялося у 2018 році
фото з відкритих джерел

З 2011 року бюджетні витрати на метрополітен варіювались від 4,2 млн до 2,6 млрд грн 

У поточному році бюджетні витрати на метрополітен Києва склали понад 41 млн грн, в той час як минулого року вони становили понад 273 млн. Про це йдеться в інфографіці видання «Слово і діло».

У 2011 році на утримання та розвиток київського метрополітену у бюджеті міста передбачили 22,9 млн грн. Наступного року витрати зросли до 41,8 млн грн (+82,5%). У 2013 році витрати на столичний метрополітен знову зросли – до 363,6 млн грн (+769,9%), а у 2014 році скоротилися на 82,1% (до 65 млн грн). У 2015 році вони зросли до 151,8 млн грн (+133,5%).

Скільки Київ витрачає на метрополітен: дані за останні 12 років фото 1

У бюджеті-2016 на утримання та розвиток київського метро заклали 114 млн грн (-24,9%), у бюджеті-2017 – 52,6 млн грн (-53,9%). У 2018−2019 роках бюджетні витрати на столичний метрополітен різко зросли порівняно з попереднім періодом – до 2,6 млрд грн (+4843%) та 1 млрд 425,1 млн грн (-45,2%) відповідно. Це сталося за рахунок виділення коштів на будівництво метро на Виноградар.

В 2020 році на метро в бюджеті заклали всього 4,2 млн гривень, у 2021 році – 20,1 млн, у 2022 році– 273,8 млн, а у поточному році – 41,6 млн.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації.

Читайте також:

Теги: Київ метро будівництво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мати загиблого військового біля його монументу
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
7 грудня, 09:58
Технічні служби столичного метро вчасно виявили проблему і відреагували на неї
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
15 грудня, 08:33
Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план
Будівництво метро на Троєщину. Київська влада оприлюднила новий план
28 листопада, 19:53
У Києві посеред вулиці прорвало трубу та впав кран (фото, відео)
У Києві посеред вулиці прорвало трубу та впав кран (фото, відео)
1 грудня, 13:17
Станція метро «Виставковий центр» очима штучного інтелекту
Штучний інтелект показав, який вигляд мали б зачинені станції метро в Києві під водою
18 грудня, 00:47
Окупанти завдали удару по Києву ракетами балістичного типу
На Київщині є руйнування через ракетний удар
11 грудня, 07:16
Начальник КМВА також застеріг не знімати та не оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки
У столиці військові проведуть тренування з оборони міста: влада звернулася до киян
11 грудня, 09:12
Згодом східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереженням за безпілотниками
Естонія відгородилася від Росії 40-кілометровим парканом
14 грудня, 09:31
У Києві виник дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію до ЗСУ
У Києві виник дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію до ЗСУ
13 грудня, 12:15

Публікації

Скільки Київ витрачає на метрополітен: дані за останні 12 років
Скільки Київ витрачає на метрополітен: дані за останні 12 років
Військовий отримав відмову в оренді житла у Києві через інвалідність
Військовий отримав відмову в оренді житла у Києві через інвалідність
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
Поліція затримала малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв (фото)
Поліція затримала малолітніх, які обкрадали могили полеглих Героїв (фото)
Будівельний скандал на Подолі: хто винен та як це зупинити?
Будівельний скандал на Подолі: хто винен та як це зупинити?
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
19K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
13K
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ
8438
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7364
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7168
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua