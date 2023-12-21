Скільки Київ витрачає на метрополітен: дані за останні 12 років

З 2011 року бюджетні витрати на метрополітен варіювались від 4,2 млн до 2,6 млрд грн

У поточному році бюджетні витрати на метрополітен Києва склали понад 41 млн грн, в той час як минулого року вони становили понад 273 млн. Про це йдеться в інфографіці видання «Слово і діло».

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У 2011 році на утримання та розвиток київського метрополітену у бюджеті міста передбачили 22,9 млн грн. Наступного року витрати зросли до 41,8 млн грн (+82,5%). У 2013 році витрати на столичний метрополітен знову зросли – до 363,6 млн грн (+769,9%), а у 2014 році скоротилися на 82,1% (до 65 млн грн). У 2015 році вони зросли до 151,8 млн грн (+133,5%).

У бюджеті-2016 на утримання та розвиток київського метро заклали 114 млн грн (-24,9%), у бюджеті-2017 – 52,6 млн грн (-53,9%). У 2018−2019 роках бюджетні витрати на столичний метрополітен різко зросли порівняно з попереднім періодом – до 2,6 млрд грн (+4843%) та 1 млрд 425,1 млн грн (-45,2%) відповідно. Це сталося за рахунок виділення коштів на будівництво метро на Виноградар.

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В 2020 році на метро в бюджеті заклали всього 4,2 млн гривень, у 2021 році – 20,1 млн, у 2022 році– 273,8 млн, а у поточному році – 41,6 млн.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації.