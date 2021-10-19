У центрі Києва відкрилися ще два вакцинальні центри

Вакцинація є єдиним дієвим способом захистити себе від коронавірусу

Вакцинальний центр запрацював у ТРЦ «Гулівер»

У Печерському районі розпочав роботу вакцинальний центр у ТРЦ «Гулівер» (площа Спортивна, 1а), укомплектований бригадою медиків Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району. Про це повідомляє пресслужба Печерської райдержадміністрації.

З 19 жовтня розпочне роботу тимчасовий пункт вакцинації в приміщеннях Печерської РДА (вул. М. Омеляновича-Павленка, 15), в якому працюватиме бригада медиків КНП «ЦПМСД» Печерського району.

Також у Печерському районі триває вакцинація дорослого населення проти Covid-19 в амбулаторіях загальної практики/сімейної медицини:

№ 1,2 – вул. Івана Мазепи, 2;

№ 3 – вул. Мечникова, 8;

№ 4,10 – вул. Цитадельна, 5/9;

№ 5 – вул. Тверський тупік, 10;

№ 6,8 – вул. Підвисоцького, 13;

№ 7 – вул. М.Заньковецької, 3/1;

№ 9 – вул. Підвисоцького, 4А.

Телефони для довідок: КНП «ЦПМСД» Печерського району (вул. Івана Мазепи, 2) (044) 280-29-04; (044) 496-61-03; (067) 676-16-25).

Наразі пункти вакцинації працюють у понад 20 торгових центрах Києва та у 5 ЦНАПах, а також у медзакладах. Детальніше інформація щодо розкладу їх роботи, наявних вакцин та запис – на helsi.me.

Для здійснення вакцинації адреса реєстрації або проживання не мають значення. Вакцинація безкоштовна.

Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 837 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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