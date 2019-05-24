Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)



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Тіло знаходилося біля входу в будівлю кінотеатру Фото: Інформатор

Чоловік, що помер, був безхатченком

У п'ятницю, 24 травня, на проспекті Миколи Бажана, 3а в Києві виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося біля входу в будівлю кінотеатру «Факел».

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 6:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік був безхатченком. Він сидів на сходинках, впав і помер. Медикам, які прибули за викликом, залишалося лише констатувати смерть.

Експерти оглянули тіло померлого і слідів насильницької смерті не виявили. Особу чоловіка не встановлено, на вигляд йому близько 50 років.

Що саме стало причиною смерті і подробиці того, що сталося, будуть з'ясовуватися. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 23 травня в під'їзді будинку по вулиці Вересневій, 18/20 виявили тіло чоловіка.