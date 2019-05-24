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    Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)

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    Тіло знаходилося біля входу в будівлю кінотеатру&nbsp; - Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)
    Тіло знаходилося біля входу в будівлю кінотеатру 
    Фото: Інформатор

    Чоловік, що помер, був безхатченком

    У п'ятницю, 24 травня, на проспекті Миколи Бажана, 3а в Києві виявили труп чоловіка. Тіло знаходилося біля входу в будівлю кінотеатру «Факел».

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 6:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, чоловік був безхатченком. Він сидів на сходинках, впав і помер. Медикам, які прибули за викликом, залишалося лише констатувати смерть.

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    Експерти оглянули тіло померлого і слідів насильницької смерті не виявили. Особу чоловіка не встановлено, на вигляд йому близько 50 років.

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    Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)
    Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)
    Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)
    Біля кінотеатру на Харківському масиві знайшли тіло чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Що саме стало причиною смерті і подробиці того, що сталося, будуть з'ясовуватися. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 23 травня в під'їзді будинку по вулиці Вересневій, 18/20 виявили тіло чоловіка.

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