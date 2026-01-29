Головна Країна Суспільство
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі
437 генераторів уже доставлено від Європейського Союзу та Японії
Додатково Україна очікує 52 трансформатори від партнерів

Україна продовжує активно залучати міжнародну допомогу для підтримки енергосистеми. Наразі 16 країн-партнерів надають генератори для забезпечення критичної інфраструктури та потреб енергетиків. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пише «Главком».

Повідомляється, що 437 генераторів уже доставлено від Європейського Союзу та Японії. Ще понад 500 одиниць очікуються, значна частина з них уже перебуває в дорозі до України.

Окрім цього, партнери передадуть Україні силові трансформатори, необхідні для відновлення та стабілізації роботи енергомереж. У цьому напрямку активно допомагають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва. Загалом Україна очікує 52 трансформатори.

«Вдячні всім нашим партнерам, які відгукнулися на заклик і допомагають нашим енергетикам», – зазначив прем’єр-міністр.

До слова, 26 січня 2026 року, мер Києва Віталій Кличко повідомив про прибуття до столиці першої партії енергетичного обладнання від польських партнерів. Київ отримав від Польщі 130 генераторів.

Також повідомлялось, що Україна отримає від Франції генератори.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів. 

