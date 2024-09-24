«Як бурлак на Дніпрі». Міністр оборони Умєров розказав, як він наближує перемогу

«Ніч не спав, але надав всі сили і засоби, які потрібні були», – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час російського наступу жодному командиру не відмовив у наданні того, що мав. Він допомагав усіма силами та засобами, які були потрібні. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

«І коли ворог наступав, я жодного разу не сказав жодному командиру, що не дам йому те, що в мене є. Ніч не спав, але надав йому всі сили і засоби, які потрібні були», – сказав Умєров.

Також міністр пригадав свій початок роботи в оборонному відомстві. За словами Умєрова, тоді йому казали, що це «не його тема»:

«Коли я починав, мало хто хотів воювати. Усі сказали, що це «не моя тема, я не буду, мене помножать на нуль». Але, кажу, тоді ми програємо – треба просто братися і робити. Усі сказали: «Ти – сам». Я кажу: «Мені пофіг, сам – так сам». Для того, щоб виграти у війні, потрібні сили і засоби. У нас сил немає. Значить, робимо, як треба. І, як бурлак на Дніпрі (хоча завжди кажу, що бурлаків на Дніпрі не було), все взяв на себе і почав це робити».

Умєров додав, що у той час його відкрито у Верховній Раді не хотіли підтримувати.

«Приходжу в Верховну Раду. Верховна Рада каже: «В закритому варіанті ми тебе підтримаємо, але коли вийдеш до зали, не будемо голосувати, хоч ти і гарна людина». Тому почали з сил», – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, глава оборонного відомства Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. За словами міністра, у п'ять разів вдалося розширити можливості для тренування військових.