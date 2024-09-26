Уночі до Білорусі навідалися «Шахеди», один із залетів із РФ

У небі над південним сходом країни чергували два білоруські винищувачі

Щонайменше чотири «Шахеди» вночі зайшли до Білорусі. Причому один із них залетів із РФ. Про це повідомив білоруський моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

«За даними українських моніторингових ресурсів, минулої ночі до Білорусі залетіли не менше чотирьох дронів-камікадзе типу «Шахед». Перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі населеного пункту Любеч і через 30 хвилин повернувся до України», – йдеться в повідомленні.

Далі «Шахеди» заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52.

«Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що «Шахед» рухався у напрямку до Гомеля, що з ним було далі – невідомо», – зауважив «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що протягом ночі в небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся з «Барановичів» близько 00:30, а другий – о 02:50.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки Росії на українську столицю постраждали двоє людей – чоловік отримав поранення, а у його дитини – гостра реакція на стрес.

Крім того, в ніч на 26 вересня ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками. Загинула 62-річна жінка.

До відома, вночі під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що в ніч на 26 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Вісім людей постраждали, серед них одна дитина.