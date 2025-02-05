Синоптики попередили про небезпечні погодні умови в Києві та області

За словами синоптиків, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Сьогодні, 5 січня, у Києві та Київські області очікуються небезпечні погодні умови. Про це попереджає Український гідрометцентр.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 5 лютого на дорогах ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

За прогнозами синоптиків, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, Київ сьогодні, 5 лютого, засипає снігом, на дорогах столиці працюють 182 одиниці дорожньої снігоприбиральної техніки.

Повідомляється, що першочергово дорожники очищають від снігу й обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

«Київавтодор» закликав водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

До слова, у небі над Волинню помітили два ключі сірих журавлів. Така поведінка не характерна для птахів, які зазвичай зимують у регіонах із теплішим кліматом. Аномальне явище вважають наслідком кліматичних змін. Про розповів Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща». Як зауважується, пернаті зазвичай зимують у тепліших регіонах – у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Відтак їхню появу над Україною в зимовий період фахівці називають рідкісним випадком.